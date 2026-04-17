Κεφαλονιά: Στα δικαστήρια οι τρεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας πήγε πρώτος στο δικαστήριο για να απολογηθεί

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Κεφαλονιά: Στα δικαστήρια οι τρεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς
kefaloniapress.gr
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στα δικαστήρια σήμερα οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.
  • Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας υποστηρίζει ότι μετέφερε τη λιπόθυμη κοπέλα εκτός δωματίου και κάλεσε το ΕΚΑΒ μαζί με τον 23χρονο.
  • Η 19χρονη βρέθηκε λιπόθυμη σε κεντρική πλατεία και κατέληξε στο νοσοκομείο από ανακοπή καρδιάς λόγω πνευμονικού οιδήματος, ενώ αναμένονται τα τοξικολογικά αποτελέσματα.
  • Κατασχέθηκαν κινητά και προσωπικά αντικείμενα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις προσπάθειας συγκάλυψης από τους κατηγορούμενους, όπως καθάρισμα δωματίου και απόρριψη κινητού τηλεφώνου.
  • Ο πατέρας της Μυρτούς υποστηρίζει ότι η κόρη του έπεσε θύμα οργανωμένου κυκλώματος και ζητά σεβασμό στη μνήμη της.
Snapshot powered by AI

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας πήγε πρώτος στο Δικαστικό Μέγαρο της Κεφαλονιάς προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωταθλητής υποστηρίζει πως ήταν εκείνος που μετέφερε την 19χρονη λιπόθυμη εκτός των διαμερισμάτων και πως μαζί με τον 23χρονο επικοινώνησαν με το ΕΚΑΒ για να παραλάβει την κοπέλα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορήθηκαν αρχικά, κατά περίπτωση, για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η αστυνομική έρευνα, όπως έχει ανακοινωθεί, βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα ευρήματα, ενώ κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός και προσωπικά αντικείμενα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικαστική πορεία της υπόθεσης η δίωξη αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα. Αυτό είναι και το στοιχείο που δίνει σήμερα στις απολογίες ιδιαίτερο βάρος, καθώς οι κατηγορούμενοι καλούνται πλέον να απαντήσουν σε ένα σαφώς βαρύτερο κατηγορητήριο.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να απολογηθούν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως.

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι, φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη κοπέλα, με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως στο Αργοστόλι.

Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο του νησιού. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να βρίσκονταν μαζί της σε δωμάτιο ξενοδοχείου, να μην της προσέφεραν καμία βοήθεια όταν κατέρρευσε και να την εγκατέλειψαν αβοήθητη στο σημείο όπου βρέθηκε.

«Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου»

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα της 19χρονης, ο οποίος, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τον απόλυτο πόνο που βιώνει, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη δράση οργανωμένου κυκλώματος στο νησί.

«Πραγματικά, είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε εμένα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις καθημερινές συζητήσεις που είχε με την κόρη του, τόνισε: «Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ και του είπα “παιδί μου, αφού σου είπα πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, μην κάνεις αυτό, θα παρουσιαστούν οι διαβόλοι, θα μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε…”, δηλαδή τα χα πει, λες και ήμουν προφήτης».

Ο ίδιος υποστηρίζει με βεβαιότητα ότι η κόρη του έπεσε θύμα παγίδευσης από κύκλωμα: «Το μπλέξανε το παιδί μου, γιατί ήξερα τον χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα κύκλωμα. Έχουνε σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί μου, να την μπλέξουν σε μια τέτοια περιπέτεια».

Όπως υποστήριξε «ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος».

Στη συνέχεια έκανε έκκληση να προστατευθεί η μνήμη του παιδιού του: «Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε. Γλιτώστε με, να μην λοιδορούν το παιδί μου. Σήμερα έχω και το γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα ‘παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Αντί να σε πάω στον αγαπημένο σου, σε πάω στον Χάρο. Με μπέρδεψες παιδί μου’».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του πατέρα, η 19χρονη πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία της ως δόλωμα για οικονομικές συναλλαγές. Εκτιμά μάλιστα πως οι κατηγορούμενοι έριξαν κάποια ουσία στο ποτό της, γεγονός που, όπως λέει, της προκάλεσε σπασμούς και οδήγησε στον θάνατό της.

Τα βίντεο ντοκουμέντα και οι προσπάθειες συγκάλυψης

Βασικό ρόλο στην έρευνα των Αρχών παίζουν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Σε ένα από αυτά καταγράφεται ο 26χρονος κατηγορούμενος, πρώην αθλητής της άρσης βαρών, να μεταφέρει τη νεαρή, η οποία έχει ήδη χάσει τις αισθήσεις της, έξω από το ξενοδοχείο και να την αφήνει στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε. Νωρίτερα, άλλο υλικό δείχνει τη 19χρονη να εισέρχεται στο κατάλυμα με τον 23χρονο, ενώ αργότερα ο 26χρονος αποχωρεί μόνος του.

Με βάση τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η νεαρή κατέληξε από ανακοπή καρδιάς έπειτα από πνευμονικό οίδημα, χωρίς να φέρει εμφανείς εξωτερικές κακώσεις. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κομβικά για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών θανάτου.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και σοβαρές ενδείξεις ότι οι τρεις κατηγορούμενοι δεν περιορίστηκαν μόνο στην εγκατάλειψη του θύματος, αλλά προσπάθησαν να εξαφανίσουν στοιχεία. Πληροφορίες αναφέρουν πως ένας εξ αυτών έμεινε πίσω στο δωμάτιο για να καθαρίσει τον χώρο. Παράλληλα, αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας, το οποίο εγκατέλειψε αργότερα σε καφετέρια. Παρότι αρχικά αρνήθηκε ότι είχε πάρει τη συσκευή, τελικά υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου την είχε πετάξει.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, προβάλλοντας τον ισχυρισμό πως τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι προσπάθησαν να βοηθήσουν τη 19χρονη και ότι φρόντισαν να ειδοποιηθούν οι Αρχές

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
