Κεφαλονιά: Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 26χρονος αρσιβαρίστας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Η 19χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στο Αργοστόλι

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 26χρονος αρσιβαρίστας παραδέχθηκε ότι αγόρασε ναρκωτικά δύο φορές τη μοιραία νύχτα στονοδοχείο.
  • Ισχυρίστηκε πως η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση και προσπάθησε να την βοηθήσει βάζοντας το χέρι του στο στόμα της.
  • Ο ίδιος ανέφερε πως φέρει δαγκώματα στα δάχτυλά του και ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση.
  • Ενημέρωσε φίλο του που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο και μαζί κατέβασαν την Μυρτώ κάτω, όπου την σκέπασαν με παλτό.
  • Ισχυρίστηκε πως αυτός και ο 22χρονος παρέδωσαν τη 19χρονη στον ΕΚΑΒ.
Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 26χρονου αρσιβαρίστα που συνελήφθη μαζί με άλλα δύο άτομα για το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε πως αυτός αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση τη μοιραία νύχτα στο ξενοδοχείο.

Ο ίδιος σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ισχυρίστηκε πως στην αρχή η 19χρονη έπαθε επιληπτική κρίση και έβαλε το χέρι του στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο φέρεται να ανέφερε πως φέρει δαγκώματα στα δάχτυλα και ζήτησε διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στη συνέχεια, είπε ότι ενημέρωσε τον φίλο του που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος κατέβασε την Μυρτώ και όπως είπε την κατέβασε κάτω και την άφησε σε τειχάκι και την σκέπασε με παλτό που κρατούσε ο 22χρονος. Ο 26χρονος ισχυρίστηκε πως ο ίδιος και ο 22χρονος παρέδωσαν τη 19χρονη στον ΕΚΑΒ.

«Η Μυρτώ ήταν ζωντανή, πού ήταν οι γιατροί στο νοσοκομείο;» λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

Τη γραμμή υπεράσπισης είχε δώσει από νωρίς ο συνήγορος του 22χρονου κατηγορουμένου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος επιχείρησε να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών.

Όπως υποστήριξε, η 19χρονη έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για ολιγωρία του ιατρικού προσωπικού. «Η πολιτεία και ο υπουργός, ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί πού ήταν; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας, ήρθαν μετά από τον ύπνο», δήλωσε ο δικηγόρος.

Ο ίδιος επικαλέστηκε στοιχεία της δικογραφίας, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε την κοπέλα εν ζωή και ζήτησε από τις Αρχές να ερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούσαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αναφορικά με το κρίσιμο χρονικό διάστημα της εγκατάλειψης, ο δικηγόρος ισχυρίστηκε πως οι κατηγορούμενοι κατέβασαν τη νεαρή Μυρτώ από το δωμάτιο προκειμένου να την παραλάβει το ασθενοφόρο. Επιπλέον, θέλοντας να διαχωρίσει τη θέση του πελάτη του, σημείωσε: «Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και το καθάριζε».

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν νέο με «λευκό» ποινικό μητρώο που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ αμφισβήτησε ευθέως τη νομική βάση και τη βαρύτητα των κατηγοριών.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Θεοδωρακόπουλος στάθηκε στο ζήτημα της διαρροής στοιχείων της δικογραφίας. Κατήγγειλε δημόσια τον διασυρμό του εντολέα του μέσω των κοινωνικών δικτύων, επικρίνοντας έντονα τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, φωτογραφιών και περιεχομένου από το κινητό τηλέφωνο του νεαρού, ζητώντας παράλληλα την προστασία της μυστικότητας της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
