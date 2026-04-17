Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου»

Η οικογένεια ζήτησε να ταφεί ντυμένη νύφη και η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Αργοστόλι.

Ο πατέρας της Μυρτούς εξέφρασε τον συνδυασμό πόνου και απώλειας, λέγοντας ότι βιώνει ταυτόχρονα τον γάμο και την κηδεία της κόρης του.

Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, οι συλληφθέντες δίνουν ομολογίες στον ανακριτή, με καταγγελίες για οργανωμένο κύκλωμα και εμπλοκή ενός 66χρονου που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.

Η μητέρα της 19χρονης δήλωσε τη βαθιά της θλίψη και το αίσθημα ανυπαρξίας χωρίς την κόρη της, εκφράζοντας την επιθυμία να ακολουθήσει τη Μυρτώ.

Η Κεφαλονιά είπε το τελευταίο αντίο στη Μυρτώ, την ώρα που οι συλληφθέντες έδιναν τις ομολογίες τους στον ανακριτή. Στο προσκήνιο βρίσκονται καταγγελίες για οργανωμένο κύκλωμα, μια «παγίδα» μέσω Airbnb και η εμπλοκή ενός 66χρονου, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.

Μέσα σε βαθιά συγκίνηση τελέστηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, η κηδεία της 19χρονης που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά. Οικογένεια, φίλοι και κάτοικοι του νησιού αποχαιρέτησαν τη Μυρτώ, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 15:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Αργοστόλι. Μετά από επιθυμία της οικογένειας, η νεαρή οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία ντυμένη νύφη, μέσα σε λευκό φέρετρο.

Ο ναός γέμισε από ανθρώπους που την περίμεναν κρατώντας λευκά άνθη και μπομπονιέρες, αποδίδοντας τιμή στο «αγγελούδι» της Κεφαλονιάς.

Ο πατέρας της Μυρτώς συγκλόνισε με τα λόγια του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα, βιώνω μαζί τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου».

«Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου» ανέφερε νωρίτερα, συντετριμμένη, η μητέρα της 19χρονης μιλώντας στον ANT1.

«Δεν αντέχω. Είχα τεράστια αδυναμία στη Μυρτούλα μου. Μόνο εκείνη είχα. Κοιμόμουν μόλις δύο ώρες την ημέρα για να μην της χαλάω χατίρι… Ήταν ένα καλό παιδί. Ήταν η καρδιά μου, η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να κάνω τη ζωή τώρα; Θα φύγω μαζί της, δεν θα την αφήσω μόνη της. Ήταν ο έρωτάς μου. Μόνο τη Μυρτώ θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω, στο ορκίζομαι. Δεν θέλω τίποτα άλλο, όλα τελείωσαν…» συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή που η οικογένεια βιώνει τον πόνο της απώλειας, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης