Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή (17/4), η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Η νεαρή κοπέλα εγκαταλείφθηκε από τρεις νεαρούς αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι τη Δευτέρα του Πάσχα.

Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρετούν αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου, μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης. Στεφάνια με μηνύματα όπως «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» και «Σε αγαπάμε Μυρτώ» εκφράζουν την αγάπη των οικείων της.

Η μητέρα της 19χρονης, εμφανώς συντετριμμένη, μίλησε νωρίτερα στον ANT1, εκφράζοντας την αβάσταχτη απώλεια, τονίζοντας πως η κόρη της ήταν το κέντρο της ζωής της.

Την ίδια ώρα, οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση απολογούνται ενώπιον του ανακριτή.

Ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, υποστηρίζοντας ότι έγινε χρήση λίγο πριν η κοπέλα παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, αρχικά εκτίμησε ότι επρόκειτο για επιληπτικό επεισόδιο.

