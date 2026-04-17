Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας σηκώνει περιπολικό

Νέες αποκαλύψεις αναφορικά για την παραβατική δράση του 26χρονου από την Κεφαλονιά, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ήταν ο... φόβος και ο τρόμος στα στέκια του Αργοστολίου ενώ είχε στο «βιογραφικό» του σωρεία παραβάσεων, από ξυλοδαρμούς και ναρκωτικά μέχρι εκβιασμούς.

Ήταν δε τόση η δύναμη που φαίνεται πως είχε στο νησί καθώς φαίνεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA, να σηκώνει περιπολικό (!) με τους φίλους του επειδή τον είχε κλείσει και δεν μπορούσε να πάρει το όχημά του το οποίο είχε κατασχεθεί!