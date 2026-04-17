Κεφαλονιά: «Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της Μυρτούς»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με δακρυσμένα πρόσωπα και τόσα αναπάντητα γιατί, η οικογένειά της, φίλοι, συγγενείς, αλλά και κάτοικοι του Αργοστολίου, αποχαιρέτησαν σήμερα τη Μυρτώ, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, πριν ακόμα κλείσει τα 19 της χρόνια.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλόγκωνας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ANT1 για την εμπλοκή επιπλέον ατόμων, την διεύρυνση κατηγορητηρίου και τόνισε την απαίτηση των γονιών της κοπέλας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί, κατά την εμπειρία μας, για αρκετές βδομάδες, αρκετούς μήνες ακόμα. Η δικιά μας εκτίμηση και πεποίθηση είναι οτι, "ναι", θα υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου, αυτή είναι η δικιά μας πεποίθηση και εκτίμηση με βάση τα, μέχρι στιγμής, στοιχεία και αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε διότι έχουμε σεβαστεί μέχρι ακεραίας μυστικότητα την προδικασία ...»

«Δεν πρέπει να είσαι και κανένας τρελός ή πανέξυπνος ερευνητής, για να διαπιστώσεις αυτό το πράγμα, μόνοι σας πριν αναφέρατε κάποια γεγονότα» είπε σχετικά με την διεύρυνση κατηγορητηρίου.

Σχετικά με το «τι ζητούν τώρα» οι γονείς, μετά από σχετική ερώτηση της Ρίτσας Μπιζόγλη, ο κ. Δρακουλόγκωνας ανέφερε:

«Είναι ξεκάθαρο, το λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό που θέλουν είναι να λάμψει η αλήθεια. Αφού λάμψει η αλήθεια και δούμε τι πραγματικά έγινε, όχι μόνο τις τελευταίες δύο ώρες, τις προηγούμενες 6 ώρες, τις προηγούμενες 8 ώρες, ενδεχομένως να πρέπει να βρούνε κάποια στοιχεία το τι έγινε την προηγούμενη βδομάδα ή τις προηγούμενες 15 ημέρες και αφού θα λάμψει η αλήθεια ... έχουν την βεβαιότητα ότι θα αποδοθεί και δικαιοσύνη»

Ο κ. Δρακουλόγκωνας μίλησε για την έρευνα σχετικά με τις ώρες πριν τον άδικο χαμό της 19χρονης. Ο δικηγόρος της οικογένειας χαρακτήρισε "αυτονόητο" το να ερευνηθούν οι προηγούμενες ώρες, μέρες ακόμα και εβδομάδες. Χαρακτηριστικά είπε:

«Προφανέστατα πρέπει να ερευνηθεί ξαφνικά ξύπνησε ένα παιδί το οποίο δεν έχει πάρει ποτέ στην ζωή του ναρκωτικά , δεν έχει πάρει στην ζωή του καμία ουσία, αποφάσισε να πάει ... σε ένα ξενοδοχείο και να πει "φέρτε μου ναρκωτικά" και μετά από τρεις ώρες ήταν νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου...Η διαδικασία η ανακριτική θα κρατήσει αρκετούς μήνες ακόμη».