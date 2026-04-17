Κεφαλονιά: Τι συνέβη στο «δωμάτιο 10», ο ρόλος του αρσιβαρίστα και η επιμονή για ηχομόνωση

Το θρίλερ με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς φαίνεται πως ανοίγει ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο για τα όσα συμβαίνουν στην πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Μυρτώ βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο AirBnb στην Κεφαλονιά, μετά από νύχτα με χρήση ναρκωτικών και παρουσία τριών ανδρών.
  • Ο 23χρονος φίλος της κάλεσε τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα για προμήθεια κοκαΐνης, ενώ φέρεται ότι η Μυρτώ ζήτησε δεύτερη δόση ναρκωτικών.
  • Ένας 66χρονος έδωσε στη Μυρτώ 220 ευρώ μέσω εφαρμογής IRIS, επικαλούμενος ότι ήθελε να βρει κατάλυμα λόγω οικογενειακών προβλημάτων.
  • Υπάρχουν ερωτήματα για τον ρόλο του 23χρονου, του 66χρονου και του 26χρονου στην υπόθεση, καθώς και για τις επικοινωνίες και τις ενέργειες στο δωμάτιο 10 το μοιραίο βράδυ.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη και αναδεικνύει το πρόβλημα της διείσδυσης των ναρκωτικών στις τοπικές κοινωνίες.
H Μυρτώ και ο αποτρόπαιος θάνατός της ξεδιπλώνουν μια αποκρουστική υπόθεση σύμφωνα με τα φαινόμενα και τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, στο πιο κεντρικό σημείο της Κεφαλονιάς, σε ένα δωμάτιο AirBnb ενός ξενοδοχείου ημιδιαμονής.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως το μοιραίο βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η Μυρτώ συναντήθηκε με τον 23χρονο φίλο της και πήγαν στο δωμάτιο 10 για να περάσουν τη νύχτα.

Σύμφωνα με τις απολογίες των τριών αγοριών, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 23χρονος κάλεσε στο τηλέφωνο τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και του ζήτησε να τους προμηθεύσει με ναρκωτικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πως επρόκειτο για κοκαΐνη.

Μετά τη χρήση, όπως ισχυρίζονται τα τρία αγόρια (για τη Μυρτώ θα φανεί αν όντως έκανε χρήση κοκαΐνης από τις τοξικολογικές εξετάσεις) το πάρτι στο δωμάτιο 10 συνεχίστηκε.

Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος, δήλωσε ωστόσο σε τηλεοπτική εκπομπή πως ένας εκ των αγοριών της παρέας (χωρίς να κατονομάσει ποιο συγκεκριμένα) ρωτούσε επίμονα αν το δωμάτιο είχε ηχομόνωση.

Για ποιο λόγο; Άγνωστο.

Στις απολογίες τους, φέρονται να έχουν υποστηρίξει πως η ίδια η Μυρτώ ζήτησε και τη δεύτερη δόση ναρκωτικών.

Ενδιάμεσα, ο 23χρονος, φαίνεται να συνομιλεί με έναν 66χρονο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Το εν λόγω πρόσωπο έδωσε 220 ευρώ στην Μυρτώ, όταν η 19χρονη επικαλέστηκε οικογενειακά προβλήματα και την πρόθεσή της να μην επιστρέψει στο σπίτι της.

Εκτός των μηνυμάτων, στην ομαδική συνομιλία που ήταν και οι 3 (ο 23χρονος, ο 66χρονος και η Μυρτώ), έγιναν δυο κλήσεις βίντεο. Τι μπορεί να συζήτησαν στην βιντεοκλήση ή τι εικόνες μεταδόθηκαν παραμένει άγνωστο.

Τα δε, 220 ευρώ διοχετεύτηκαν στην 19χρονη Μυρτώ μέσω IRIS, μιας εφαρμογής δηλαδή που για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται μόνο ο τηλεφωνικός αριθμός του αποδέκτη.

Ο 66χρονος, που αυτοβούλως παρουσιάστηκε στις Αρχές, ισχυρίστηκε πως έστειλε στη νεαρή κοπέλα τα 220 ευρώ ώστε να βρει κατάλυμα για να περάσει τη νύχτα της, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, θα κοιμόταν «στα παγκάκια».

Στο πλαίσιο της έρευνας, αναμένεται να τεθούν ερωτήματα σχετικά με όσα συνέβησαν στο δωμάτιο 10 το μοιραίο βράδυ αλλά και ποιο ακριβώς ρόλο έχουν στην υπόθεση ο 23χρονος και ο 66χρονος.

Ερωτηματικά υπάρχουν αναφορικά και με τον ρόλο του 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα. Ήταν μόνο ο προμηθευτής των ναρκωτικών; Ποια είναι ακριβώς η εμπλοκή του 22χρονου Αλβανού;

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση έχει σοκάρει το πανελλήνιο και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πλέον οι συζητήσεις στέφονται στον κοινωνικό αντίκτυπο της υπόθεσης, καθώς τα ναρκωτικά φαίνεται πως έχουν διεισδύσει στις τοπικές κοινωνίες με πολύ ευκολότερο τρόπο από αυτόν που φανταζόταν ο κάθε γονιός.

Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου»

Η Κεφαλονιά είπε το τελευταίο αντίο στη Μυρτώ, την ώρα που οι συλληφθέντες έδιναν τις ομολογίες τους στον ανακριτή. Στο προσκήνιο βρίσκονται καταγγελίες για οργανωμένο κύκλωμα, μια «παγίδα» μέσω Airbnb και η εμπλοκή ενός 66χρονου, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.

Μέσα σε βαθιά συγκίνηση τελέστηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, η κηδεία της 19χρονης που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά. Οικογένεια, φίλοι και κάτοικοι του νησιού αποχαιρέτησαν τη Μυρτώ, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 15:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Αργοστόλι. Μετά από επιθυμία της οικογένειας, η νεαρή οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία ντυμένη νύφη, μέσα σε λευκό φέρετρο.

Ο ναός γέμισε από ανθρώπους που την περίμεναν κρατώντας λευκά άνθη και μπομπονιέρες, αποδίδοντας τιμή στο «αγγελούδι» της Κεφαλονιάς.

Ο πατέρας της Μυρτώς συγκλόνισε με τα λόγια του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα, βιώνω μαζί τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου».

«Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου» ανέφερε νωρίτερα, συντετριμμένη, η μητέρα της 19χρονης μιλώντας στον ANT1.

«Δεν αντέχω. Είχα τεράστια αδυναμία στη Μυρτούλα μου. Μόνο εκείνη είχα. Κοιμόμουν μόλις δύο ώρες την ημέρα για να μην της χαλάω χατίρι… Ήταν ένα καλό παιδί. Ήταν η καρδιά μου, η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να κάνω τη ζωή τώρα; Θα φύγω μαζί της, δεν θα την αφήσω μόνη της. Ήταν ο έρωτάς μου. Μόνο τη Μυρτώ θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω, στο ορκίζομαι. Δεν θέλω τίποτα άλλο, όλα τελείωσαν…» συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή που η οικογένεια βιώνει τον πόνο της απώλειας, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.

