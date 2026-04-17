Κεφαλονιά: Επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα - Βίντεο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Κεφαλονιά, όταν η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα που κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς ήρθε αντιμέτωπη με τηλεοπτικό συνεργείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, όπου βρέθηκε η γυναίκα, και εντοπίστηκε από την κάμερα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του AΝΤ1.

Κατά την προσέγγισή της από δημοσιογράφο και εικονολήπτη, οι οποίοι επιχείρησαν να αποσπάσουν μια δήλωση σχετικά με την κατάσταση του γιου της, η αντίδραση της μητέρας του 26χρονου ήταν εκρηκτική.

«Αν κάνεις κανένα λάθος και με πάρεις, θα γίνει της Πόπης!», προειδοποίησε τη δημοσιογράφο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα, ενώ στη συνέχεια απείλησε πως θα σπάσει την κάμερα εάν συνεχίσουν να την καταγράφουν.

«Κλείσ’ το γιατί θα στη σπάσω. Προσέχετε γιατί και η… τα ίδια έκανε. Όλο μ… είσαστε. Είπα, θα δώσω κατάθεση όταν θέλω εγώ», είπε χαρακτηριστικά και η κάμερα σταμάτησε να καταγράφει.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την κατάθεσή του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 26χρονος παραδέχθηκε πως ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες που καταναλώθηκαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου το μοιραίο βράδυ, όπου βρισκόταν μαζί με τη 19χρονη Μυρτώ.

Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

Ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε πως αυτός αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση τη μοιραία νύχτα στο ξενοδοχείο.

Ο ίδιος σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ισχυρίστηκε πως στην αρχή η 19χρονη έπαθε επιληπτική κρίση και έβαλε το χέρι του στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο φέρεται να ανέφερε πως φέρει δαγκώματα στα δάχτυλα και ζήτησε διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στη συνέχεια, είπε ότι ενημέρωσε τον φίλο του που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος κατέβασε την Μυρτώ και όπως είπε την κατέβασε κάτω και την άφησε σε τειχάκι και την σκέπασε με παλτό που κρατούσε ο 22χρονος. Ο 26χρονος ισχυρίστηκε πως ο ίδιος και ο 22χρονος παρέδωσαν τη 19χρονη στον ΕΚΑΒ.

