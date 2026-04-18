Aνοιχτή η έρευνα στην Κεφαλονιά - Ψάχνουν αν ήξεραν κι άλλοι

Σύμφωνα με φίλους της 19χρονης η αντίστροφη μέτρηση για το άτυχο κορίτσι ξεκίνησε πριν λίγους μήνες όταν σε έναν γάμο γνώρισε ένα από τα τρία πρόσωπα

Κατερίνα Ρίστα

Aνοιχτή η έρευνα στην Κεφαλονιά - Ψάχνουν αν ήξεραν κι άλλοι
Προβληματίζει η κυνική και ψυχρή αντιμετώπιση - Το είχαν κάνει ξανά; Η έρευνα στην Κεφαλονιά δεν σταματά εδώ και παραμένει ανοιχτή, με την Αστυνομία να αναζητά τυχόν κι άλλα πρόσωπα που εμπιστεύτηκε τυφλά η Μυρτώ και γνώριζαν για τις συνθήκες εκείνης της μοιραίας νύχτας.

Ακόμη ερευνάται αν κάποιος από τους κατηγορούμενους έχει διαπράξει στο παρελθόν κι άλλα αδικήματα, καθώς μετά τον θάνατο της 19χρονης δεν αποκλείεται να ανοίξουν κι άλλα στόματα. Κάποιος που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τόσο κυνικό τρόπο, σαν η ανθρώπινη ζωή να είναι ανακυκλώσιμη, αντιμετωπίζει ένα νεαρό κορίτσι σαν να είναι σκουπίδι και με κυνικότητα αφήσει έναν άνθρωπο να ξεψυχήσει στον δρόμο αντί να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά και να καθαρίσει τον χώρο ώστε να καλύψει τα ίχνη, ενδεχομένως να έχει επαναλάβει στο παρελθόν παρόμοιο μοτίβο συμπεριφοράς.

Η υπόθεση θανάτου της νεαρής Μυρτούς στην Κεφαλονιά εξελίσσεται σε έναν λαβύρινθο αποκαλύψεων, αντιφάσεων και σιωπών. Οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν πρόσωπα που ίσως γνωρίζουν περισσότερα από όσα έχουν ήδη ειπωθεί, σε μια προσπάθεια να σπάσει ο κύκλος της σιωπής.

Η γνωριμία που έμελλε να αποδειχθεί μοιραία

Σύμφωνα με φίλους της 19χρονης η αντίστροφη μέτρηση για το άτυχο κορίτσι ξεκίνησε πριν λίγους μήνες όταν σε έναν γάμο γνώρισε ένα από τα τρία πρόσωπα. Από τότε έγινε απόμακρη, από τότε άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά και να αποφεύγει τους ανθρώπους που την αγαπούσαν πραγματικά. Η Μυρτώ μεγάλωσε με δύο οικογένειες, η μία ήταν οι γονείς της και η άλλη ήταν οι γονείς της πιο στενής της φίλης. Την είχαν σαν παιδί τους και προσπαθούσαν να την αποκόψουν από αυτό το πρόσωπο. Μάλιστα λίγες ώρες πριν η τραγωδία συμβεί την είχαν προσκαλέσει στο σπίτι τους για να φάνε παρέα και να μιλήσουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα η 19χρονη βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι, αφού προηγουμένως είχε βρεθεί σε δωμάτιο βραχυχρόνιας μίσθωσης με τρεις άνδρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, ο θάνατος συνδέεται με χρήση κοκαΐνης που προκάλεσε πνευμονικό οίδημα και ανακοπή.

Φαίνεται ότι έγινε χρήση ουσιών δύο φορές μέσα στη νύχτα, πριν καταρρεύσει. Το πιο σοκαριστικό είναι ότι όταν η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, δεν κάλεσαν άμεσα βοήθεια. Αντίθετα, την μετέφεραν λιπόθυμη και την άφησαν σε πλατεία. Αυτό είναι και το κομβικό στοιχείο που αλλάζει όλη την υπόθεση.

Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία με πρόθεση (δια παραλείψεως). Δηλαδή, οι Αρχές θεωρούν ότι: Είχαν υποχρέωση να τη βοηθήσουν αλλά με τη στάση τους αποδέχτηκαν τον κίνδυνο να πεθάνει.

Ο 26χρονος παραδέχτηκε ότι προμήθευσε τα ναρκωτικά και ισχυρίζεται ότι νόμιζε πως το κορίτσι υπέστη επιληπτική κρίση. Αφού πέταξαν το κορίτσι στο δρόμο καθάρισαν το δωμάτιο και επέστρεψαν σπίτια τους σαν να μην συνέβη τίποτα. Την ώρα που η Μυρτώ έσβησε εκείνοι συνέχισαν τη ζωή τους. Η εγκληματική τους αμέλεια συνέβαλε στο να μην υπάρξει άμεση ιατρική βοήθεια στη Μυρτώ.

