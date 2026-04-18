Κεφαλονιά: Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες

Πρόσωπο-κλειδί ένας πρώην σύντροφος της Μυρτούς που διαμένει σε μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου

Μιχάλης Παπαδάκος

Απολογία των τριών συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις άνδρες προφυλακίστηκαν για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
  • Ένας πρώην σύντροφος της Μυρτούς από την Πελοπόννησο θεωρείται πρόσωπο
  • κλειδί και είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τις συναναστροφές της με δύο από τους κατηγορούμενους.
  • Ο πρώην σύντροφος φέρεται να απείλησε τους δύο νεαρούς να σταματήσουν να έχουν επαφές με τη Μυρτώ, γεγονός που ίσως οδήγησε στην εγκατάλειψή της στην πλατεία.
  • Οι Αρχές εξετάζουν και έναν 66χρονο από την Πρέβεζα που έδωσε στη Μυρτώ 220 ευρώ τη μοιραία νύχτα, παρά το γεγονός ότι δεν τον γνώριζε.
Snapshot powered by AI

Η πρώτη φάση της υπόθεσης του θανάτου της Μυρτούς από την Κεφαλονιά ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση και των τριών κατηγορούμενων, αλλά και με την κηδεία της 19χρονης κοπέλας, που βύθισε στο πένθος το νησί, αλλά κι ολόκληρη την κοινωνία.

Πλέον οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό θα γίνει, όταν αποσαφηνιστεί τι έκαναν οι νεαροί στο δωμάτιο που νοίκιασαν, τι ρόλο έπαιξε ο καθένας ξεχωριστά κι όλοι μαζί, κι αν εμπλέκονται κι άλλοι, πέραν των τριών προφυλακισθέντων.

Σύμφωνα με την Espresso ένα άτομο που χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση και διαμένει σε μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, φέρεται να παίζει κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Το εν λόγω άτομο, είχε σχέση με τη θανούσα αρκετό διάστημα πριν το συμβάν της 14ης Απριλίου και είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του για τις συναναστροφές της νεαρής κοπέλας, τόσο με τον 23χρονο «Ο», όσο και με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος άνδρας, προσπαθούσε να αποκόψει τη Μυρτώ από τους προαναφερθέντες, όμως η νεαρή κοπέλα δεν τον άκουσε και συνέχισε να συναναστρέφεται μαζί τους.

Τους απειλούσε να την αφήσουν ήσυχη

Ο πρώην σύντροφος της Μυρτούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είχε απειλήσει τους δύο νεαρούς να πάψουν να έχουν επαφές με την 19χρονη, και το δημοσίευμα αναφέρει, ότι ενδεχομένως οι απειλές και οι προειδοποιήσεις, έπαιξαν ρόλο στο γεγονός ότι οι δύο νεαροί (σ.σ.: ο 23χρονος και ο 26χρονος) αποφάσισαν να καθαρίσουν τα ίχνη τους και να προσπαθήσουν να αποφύγουν οποιαδήποτε εμπλοκή με τον θάνατο της κοπέλας.

Υπό τον φόβο των απειλών του Πελοποννήσιου, οι δυο άνδρες την εγκατέλειψαν στην πλατεία, και τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία και εξετάζονται ενδελεχώς από τις Αρχές.

Στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ασφάλειας, έχει μπει κι ο 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να μεταβίβασε στη Μυρτώ το ποσό των 220 ευρώ τη μοιραία νύχτα, με την οποία δεν γνωριζόταν καν, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
