Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ για να σχηματίσουν την εικόνα της μοιραίας νύχτας της Δευτέρας του Πάσχα στο Αργοστόλι, όταν η 19χρονη Μυρτώ έχασε τη ζωή της.

Η 19χρονη, για τον θάνατο της οποίας έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα, φέρεται να έκανε χρήση κοκαΐνης δύο φορές, κάτι που μπορεί να αποδειχτεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Θα μπορούσε όμως η Μυρτώ να σωθεί αν οι τρείς «φίλοι» της δεν την άφηναν μόνη και αβοήθητη στο πεζοδρόμιο της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου;

Τα 28 λεπτά που έχουν εστιάσει οι Αρχές, φαίνεται πως «ξεκλειδώνουν» το τι ακριβώς συνέβη στο «δωμάτιο 10» του μοιραίου ξενοδοχείου. Πρόκειται για τα δραματικά λεπτά που η Μυρτώ χάνει την επαφή με το περιβάλλον και μάρτυρας είναι ο 66χρονος που της απέστειλε τα 220 ευρώ μέσω IRIS, ύστερα από βιντεοκλήση που πραγματοποίησαν πριν τη συναλλαγή.

Τι εικόνες προβλήθηκαν σε αυτή την κλήση; Άγνωστο.

Τα 28 δραματικά λεπτά

Στις 4:02 τα ξημερώματα ο 66χρονος μάρτυρας λέει ότι η 19χρονη ήταν καλά στη βιντεοκλήση που έκαναν.

Στις 4:20, 18 λεπτά μετά, ο 26χρονος χτύπησε την πόρτα του φίλου του στο διπλανό δωμάτιο για βοήθεια

Επομένως η Μυρτώ μέσα σε αυτά τα λεπτά έχασε τις αισθήσεις της και κανείς δε διευκρινίζει το ακριβές χρονικό σημείο.

Μεσολάβησαν άλλα 11 λεπτά και στις 4:31, οι κάμερες κατέγραψαν τον 26χρονο να μεταφέρει αναίσθητη τη Μυρτώ.

Η Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου χωρίς τις αισθήσεις της και παρότι το ιατρικό προσωπικό ακολούθησε το πρωτόκολλο κάνοντας ΚΑΡΠΑ και διασωληνώνοντας το κορίτσι, ήταν πολύ αργά.

«Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία»

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφορικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι.

Αρχικά τόνισε, μιλώντας στο STAR, πως η σταγόνα με τα ναρκωτικά, που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν ο θάνατος της νεαρής καθώς το πρόβλημα στο νησί είναι μεγάλο εδώ και αρκετά χρόνια.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως κεντρικό ρόλο στην υπόθεση παίζει ο 66χρονος που έστειλε 220 ευρώ στη Μυρτώ αμέσως μετά από βιντεοκλήση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον ηλικιωμένο και το νεαρό κορίτσι.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί σοκ, ήταν πως «υπήρχε σχέδιο να βγάλουν το κορίτσι στην πορνεία», σχέδιο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της Μυρτούς.

Τέλος, για ακόμη μια φορά, ο κύριος Καλλιακμάνης τόνισε πως στην υπόθεση υπάρχει και δεύτερη νεαρή, μια 18χρονη, η οποία βρισκόταν στο δωμάτιο 11, δίπλα από εκείνο της Μυρτούς.

Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες

Η πρώτη φάση της υπόθεσης του θανάτου της Μυρτούς από την Κεφαλονιά ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση και των τριών κατηγορούμενων, αλλά και με την κηδεία της 19χρονης κοπέλας, που βύθισε στο πένθος το νησί, αλλά κι ολόκληρη την κοινωνία.

Πλέον οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό θα γίνει, όταν αποσαφηνιστεί τι έκαναν οι νεαροί στο δωμάτιο που νοίκιασαν, τι ρόλο έπαιξε ο καθένας ξεχωριστά κι όλοι μαζί, κι αν εμπλέκονται κι άλλοι, πέραν των τριών προφυλακισθέντων.

Σύμφωνα με την Espresso ένα άτομο που χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση και διαμένει σε μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, φέρεται να παίζει κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Το εν λόγω άτομο, είχε σχέση με τη θανούσα αρκετό διάστημα πριν το συμβάν της 14ης Απριλίου και είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του για τις συναναστροφές της νεαρής κοπέλας, τόσο με τον 23χρονο «Ο», όσο και με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος άνδρας, προσπαθούσε να αποκόψει τη Μυρτώ από τους προαναφερθέντες, όμως η νεαρή κοπέλα δεν τον άκουσε και συνέχισε να συναναστρέφεται μαζί τους.

Τους απειλούσε να την αφήσουν ήσυχη

Ο πρώην σύντροφος της Μυρτούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είχε απειλήσει τους δύο νεαρούς να πάψουν να έχουν επαφές με την 19χρονη, και το δημοσίευμα αναφέρει, ότι ενδεχομένως οι απειλές και οι προειδοποιήσεις, έπαιξαν ρόλο στο γεγονός ότι οι δύο νεαροί (σ.σ.: ο 23χρονος και ο 26χρονος) αποφάσισαν να καθαρίσουν τα ίχνη τους και να προσπαθήσουν να αποφύγουν οποιαδήποτε εμπλοκή με τον θάνατο της κοπέλας.

Υπό τον φόβο των απειλών του Πελοποννήσιου, οι δυο άνδρες την εγκατέλειψαν στην πλατεία, και τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία και εξετάζονται ενδελεχώς από τις Αρχές.

Στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ασφάλειας, έχει μπει κι ο 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να μεταβίβασε στη Μυρτώ το ποσό των 220 ευρώ τη μοιραία νύχτα, με την οποία δεν γνωριζόταν καν, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

