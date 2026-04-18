ΕΔΕ από Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς - Τσακώνονται για προσωπικά οι γιατροί λόγω Μυρτούς

Όλοι οι νοσηλευτές του νοσοκομείου αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή με την ανώνυμη καταγγελία.

Νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την έρευνα για την καταγγελία περί καθυστερημένης ιατρικής βοήθειας στη 19χρονη Μυρτώ, φαίνεται να αποκαλύπτουν κίνητρο προσωπικής αντιπαράθεσης.

Η καταγγελία, που παρουσιάστηκε από δήθεν νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κεφαλονιάς σε τηλεοπτική εκπομπή, αμφισβητούσε την άμεση φροντίδα που δόθηκε στο κορίτσι, υποστηρίζοντας ότι η αρμόδια γιατρός δεν βρισκόταν στη θέση της.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημερώθηκε για τα στοιχεία και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Τόνισε πως σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι η καταγγελία προέκυψε από προσωπική αντιδικία μεταξύ γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η υπεύθυνη δεν θα έχει θέση στην υπηρεσία.

Ωστόσο, οι συνάδελφοι της υγειονομικής μονάδας αναγνώρισαν τη φωνή και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για γιατρό του νοσοκομείου, που στράφηκε εναντίον συναδέλφου της που συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια διάσωσης της Μυρτώς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Τα δεδομένα της δικογραφίας, όπως και οι αναρτήσεις του υπουργού Υγείας, επιβεβαιώνουν ότι η Μυρτώ διασωληνώθηκε αμέσως με την άφιξή της στο νοσοκομείο, όπου κατέφθαναν καρδιολόγοι και αναισθησιολόγοι λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της.

Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν άμεση, διατάσσοντας Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της δήθεν νοσηλεύτριας.