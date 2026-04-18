«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια» - Καταγγελία για γυναίκα που μίλησε για τον θάνατο της Μυρτούς

Οι καταγγελίες τις οποίες ζητά να ερευνηθούν το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς φέρονται να έγιναν από μία γυναίκα που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί κλήθηκαν να μεταβούν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε κανείς για να βοηθήσει τη 18χρονη

  • Το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ζητά τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια και κατήγγειλε δυσλειτουργίες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
  • Η διοίκηση του νοσοκομείου διαψεύδει ότι υπήρξε έλλειψη ιατρικού προσωπικού κατά την άφιξη της 19χρονης Μυρτώς.
  • Η γυναίκα που έκανε τις καταγγελίες δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό και οι δηλώσεις της χαρακτηρίζονται ψευδείς και ανώνυμες από το Σωματείο.
  • Το Σωματείο ζητά την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους του νοσηλευτικού προσωπικού και προειδοποιεί για νομικές ενέργειες.
Την έντονη αντίδραση των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς προκάλεσαν οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών μετά από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Οι καταγγελίες τις οποίες ζητά να ερευνηθούν το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς φέρονται να έγιναν από μία γυναίκα που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί κλήθηκαν να μεταβούν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε κανείς για να βοηθήσει τη 18χρονη.

Κάτι που έχει διαψευστεί επισήμως από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο ζητά τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην υπόθεση της 19χρονης. Το κείμενο απευθύνεται προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας.

Το έγγραφο του Σωματείου Υπαλλήλων ΓΝ Κεφαλονιάς

«Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στις 15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον Αντ1, που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μιλώντας για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λέγοντας ότι οι γιατροί «ήρθαν πολύ αργότερα» και επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας αλλά και σύμφωνα με την Διεύθυνση στης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ. Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στην συγκεκριμένη εκπομπή.

Η κυρία αυτή που παρίστανε την νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους, ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας στην εκπομπή, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν για να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία των γιατρών στο ΤΕΠ, αλλά και την κατάσταση στην οποία ήταν η 19χρονη κοπέλα την ώρα της άφιξής της στο ΤΕΠ.

Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους.

Ως εκ τούτου ζητάμε την διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας τα οποία προσέβαλε καπηλευόμενη την ιδιότητα της νοσηλεύτριας η οποία περιποιεί τιμή για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια»

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Είπε πως έλαβε νέες προτάσεις από την Ουάσιγκτον και τις εξετάζει

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ήχησε το 112 λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Άμπελο - «Εκκενώστε προς Ακράτα»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κίναχαν με επικήρυξη 5 εκ. δολαρίων

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση οφειλών της ΕΟΚ του Λιόλιου σε 21 υπαλλήλους

17:45ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η Τεχεράνη εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ - Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ

17:43ΥΓΕΙΑ

ΕΔΕ από Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς - Γιατροί χρησιμοποιούν τον θάνατο της Μυρτούς για να εκδικηθούν ο ένας τον άλλον!

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Τι μέρα «πέφτει» φέτος - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

17:37LIFESTYLE

Coachella 2026: Η ιστορική επιστροφή της Madonna – Εμφάνιση «έκπληξη» με τη Sabrina Carpenter

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεογέννητο βρέφος - Δίωξη για εμπορία ανθρώπων

17:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Υποβλήθηκαν οι αυτοματοποιημένες - Τι να κάνετε για τυχόν τροποποιήσεις

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

17:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εξώδικη διαμαρτυρία σε ΕΟΚ, ΟΔΚΕ και ΚΕΔ για το βίαιο χτύπημα Χριστινάκη

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν «δεν μπορεί να μας εκβιάσει» - «Οι πολύ καλές συζητήσεις συνεχίζονται»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του εμμονικού γιατρού που έκλεψε τον εγκέφαλό από το πτώμα του Άλμπερτ Αϊνστάιν

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά για την υπόθεση Λαζαρίδη η καθαρίστρια που πλαστογράφησε το απολυτήριό της – «Καταστράφηκε η ζωή μου»

16:51LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Ήμουν κούκλα με ερωτευόντουσαν όλοι στα πανηγύρια

16:49ΕΛΛΑΔΑ

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια» - Καταγγελία για γυναίκα που μίλησε για τον θάνατο της Μυρτούς

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες - Ποιος τους απειλούσε και γιατί

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά για την υπόθεση Λαζαρίδη η καθαρίστρια που πλαστογράφησε το απολυτήριό της – «Καταστράφηκε η ζωή μου»

17:43ΥΓΕΙΑ

ΕΔΕ από Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς - Γιατροί χρησιμοποιούν τον θάνατο της Μυρτούς για να εκδικηθούν ο ένας τον άλλον!

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τη νέα εβδομάδα - Πότε και πού θα βρέξει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

15:40WHAT THE FACT

Επιστήμονες μπερδεμένοι από άγνωστο “θηρίο” που εντοπίστηκε σε βάθος 30.000 ποδιών – Δεν μπορεί να ταξινομηθεί

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια» - Καταγγελία για γυναίκα που μίλησε για τον θάνατο της Μυρτούς

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεογέννητο βρέφος - Δίωξη για εμπορία ανθρώπων

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συγκλονίζει η κοινή μάχη προπονητή και αθλητή με τη σκλήρυνση κατά πλάκας - «Στον στίβο τρέχεις για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, στον παραστίβο για να ξεπεράσεις την αναπηρία σου»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από 18 Ιουνίου - Υποχρεωτικός εξοπλισμός και πρόστιμο

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης - Τι αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ