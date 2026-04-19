Κεφαλονιά: «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι - Να δούμε πώς φτάσαμε σ' αυτό το δωμάτιο»

Snapshot Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς επισημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Ζητείται διερεύνηση των προηγούμενων ωρών και ημερών πριν τον θάνατο για να αποκαλυφθούν οι συνθήκες και οι εμπλεκόμενοι.

Πρώην αστυνομικός αποκάλυψε σχέδιο να βγάλουν τη Μυρτώ στην πορνεία, το οποίο δεν υλοποιήθηκε λόγω του θανάτου της.

Υπήρχε και άλλη νεαρή κοπέλα σε διπλανό δωμάτιο, υποδηλώνοντας πιθανή οργανωμένη δράση πίσω από το περιστατικό.

Η οικογένεια επιβεβαιώνει ότι το ιατρικό προσωπικό ήταν παρόν και κατέβαλε προσπάθειες από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, είπε ξεκάθαρα αυτό που φημολογείται κι ακούγεται σε όλο το νησί. Ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της 19χρονης κοπέλας στην Κεφαλονιά.

«Μόνο έτσι θα λάμψει η αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο χαμός της Μυρτούς να αποτελέσει μια τεράστια προσφορά για την τοπική κοινωνία» είπε ο κ. Δρακουλόγκωνας μιλώντας στην ΕΡΤ αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο αδόκητος χαμός της κοπέλας, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να «καθαρίσει» το Αργοστόλι κι όλο το νησί από άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, πριν υπάρξουν κι άλλα θύματα.

«Προκύπτει από την ατμόσφαιρα, κι απ' όσα έχουν βγει στο προσκήνιο, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που κινούνται στο χώρο, που έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές, με συγκεκριμένα άτομα, στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω... Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι άλλο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω» πρόσθεσε ο δικηγόρος και εξήγησε περαιτέρω:

«Θα πρέπει να διερευνηθούν και οι τέσσερις προηγούμενες ώρες, αλλά και οι τέσσερις προηγούμενες ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε στο συγκεκριμένο δωμάτιο και με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας το Σάββατο το βράδυ στο Star, ο πρώην αστυνομικός, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε αφενός ότι η σταγόνα με τα ναρκωτικά, που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν ο θάνατος της νεαρής, αφετέρου αποκάλυψε πως «υπήρχε σχέδιο να βγάλουν το κορίτσι στην πορνεία», σχέδιο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της Μυρτούς.

Πρόσθεσε ακόμη πως στο διπλανό δωμάτιο, υπήρχε μία ακόμα 18χρονη κοπέλα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πιθανώς το περιστατικό της Μυρτούς, δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά υπήρχε οργάνωση πίσω απ' όλα.

Τι είπε για τους γιατρούς

Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι γιατροί, ο κ. Δρακουλόγκωνας ξεκαθάρισε ότι και η μητέρα της άτυχης κοπέλας επιβεβαίωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο. «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό. Πέραν του ότι το είχαμε ενημερωθεί κι από τους ίδιους τις προηγούμενες ημέρες, είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Διαβάστε επίσης