Κεφαλονιά: «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι - Να δούμε πώς φτάσαμε σ' αυτό το δωμάτιο»

«Μόνο έτσι θα λάμψει η αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο χαμός της Μυρτούς να αποτελέσει μια τεράστια προσφορά για την τοπική κοινωνία» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς

Μιχάλης Παπαδάκος

Snapshot
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς επισημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.
  • Ζητείται διερεύνηση των προηγούμενων ωρών και ημερών πριν τον θάνατο για να αποκαλυφθούν οι συνθήκες και οι εμπλεκόμενοι.
  • Πρώην αστυνομικός αποκάλυψε σχέδιο να βγάλουν τη Μυρτώ στην πορνεία, το οποίο δεν υλοποιήθηκε λόγω του θανάτου της.
  • Υπήρχε και άλλη νεαρή κοπέλα σε διπλανό δωμάτιο, υποδηλώνοντας πιθανή οργανωμένη δράση πίσω από το περιστατικό.
  • Η οικογένεια επιβεβαιώνει ότι το ιατρικό προσωπικό ήταν παρόν και κατέβαλε προσπάθειες από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο.
Snapshot powered by AI

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, είπε ξεκάθαρα αυτό που φημολογείται κι ακούγεται σε όλο το νησί. Ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της 19χρονης κοπέλας στην Κεφαλονιά.

«Μόνο έτσι θα λάμψει η αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο χαμός της Μυρτούς να αποτελέσει μια τεράστια προσφορά για την τοπική κοινωνία» είπε ο κ. Δρακουλόγκωνας μιλώντας στην ΕΡΤ αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο αδόκητος χαμός της κοπέλας, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να «καθαρίσει» το Αργοστόλι κι όλο το νησί από άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, πριν υπάρξουν κι άλλα θύματα.

«Προκύπτει από την ατμόσφαιρα, κι απ' όσα έχουν βγει στο προσκήνιο, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που κινούνται στο χώρο, που έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές, με συγκεκριμένα άτομα, στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω... Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι άλλο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω» πρόσθεσε ο δικηγόρος και εξήγησε περαιτέρω:

«Θα πρέπει να διερευνηθούν και οι τέσσερις προηγούμενες ώρες, αλλά και οι τέσσερις προηγούμενες ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε στο συγκεκριμένο δωμάτιο και με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας το Σάββατο το βράδυ στο Star, ο πρώην αστυνομικός, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε αφενός ότι η σταγόνα με τα ναρκωτικά, που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν ο θάνατος της νεαρής, αφετέρου αποκάλυψε πως «υπήρχε σχέδιο να βγάλουν το κορίτσι στην πορνεία», σχέδιο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της Μυρτούς.

Πρόσθεσε ακόμη πως στο διπλανό δωμάτιο, υπήρχε μία ακόμα 18χρονη κοπέλα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πιθανώς το περιστατικό της Μυρτούς, δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά υπήρχε οργάνωση πίσω απ' όλα.

Τι είπε για τους γιατρούς

Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι γιατροί, ο κ. Δρακουλόγκωνας ξεκαθάρισε ότι και η μητέρα της άτυχης κοπέλας επιβεβαίωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο. «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό. Πέραν του ότι το είχαμε ενημερωθεί κι από τους ίδιους τις προηγούμενες ημέρες, είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός στην Αϊόβα μετά από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο - Πληροφορίες για τραυματίες

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Αλεξιπτωτιστής κόλλησε στον ηλεκτρονικό πίνακα γηπέδου – Δείτε βίντεο

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Από 21 Απριλίου οι αιτήσεις - 300.000 vouchers για διακοπές

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Χειροπέδες σε 46χρονο για παιδική πορνογραφία ύστερα από σήμα της Europol – Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους

13:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βρούτσης: «Πανάξια ο Πανναξιακός, ο αθλητισμός στα νησιά μας ανθεί»

13:19ΥΓΕΙΑ

Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Ανησυχητικά ευρήματα νέας έρευνας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO – Η ενδέκατη μυστηριώδης υπόθεση

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις από το δικηγόρο της οικογένειας της Μυρτούς: «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι - Να δούμε πώς φτάσαμε σ' αυτό το δωμάτιο και υπό ποιες προϋποθέσεις»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε Ι.Χ. που τυλίχθηκε στις φλόγες - Τι εξετάζουν οι Αρχές

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι πρωτεϊνικές δίαιτες είναι δημοφιλείς, αλλά μήπως πληρώνουν τα νεφρά σας το τίμημα;

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Μακάβριο εύρημα σε νεκροταφείο στην Καραϊβική: Εντοπίστηκαν δεκάδες σοροί από βρέφη και ενήλικες

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ανήλικο έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πλοία εγκαταλείπουν την περιοχή μετά τις ιρανικές επιθέσεις

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιωάννης Μπούγας «Σόου αντί για ουσία ή κ. Κωνσταντοπούλου»

12:24LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση: Η 6χρονη κόρη τους κατέκτησε τα πρώτα της χρυσά μετάλλια

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται, τι ισχύει φέτος

11:57LIFESTYLE

Η Μαντόνα επέστρεψε στο Coachella μετά από 20 χρόνια δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία της NASA που τραβήχτηκε από ύψος 420 χλμ: Το «πράσινο θαύμα» της ερήμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται, τι ισχύει φέτος

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις από το δικηγόρο της οικογένειας της Μυρτούς: «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι - Να δούμε πώς φτάσαμε σ' αυτό το δωμάτιο και υπό ποιες προϋποθέσεις»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

08:18LIFESTYLE

J2US: Αποχώρησε οικειοθελώς ο Gio Kay - «Δεν μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους»

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

13:15ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO – Η ενδέκατη μυστηριώδης υπόθεση

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 58χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε λίγο πριν την κηδεία της αδελφής του

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ασφυκτικό κλοιό τα ενοίκια - «Καμπανάκι» για βαθιά στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Μακάβριο εύρημα σε νεκροταφείο στην Καραϊβική: Εντοπίστηκαν δεκάδες σοροί από βρέφη και ενήλικες

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης, κρύβεται ο οδηγός - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η νεαρή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ