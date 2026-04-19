Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

Snapshot Η 19χρονη Μυρτώ βρισκόταν στο δωμάτιο 10 του καταλύματος, όπου έχασε τη ζωή της και εγκαταλείφ αναίσθητη στο πεζοδρόμιο.

Υπήρχε ένα δεύτερο κορίτσι, 18 ετών, στο διπλανό δωμάτιο 11, το οποίο εξετάζεται από τις αρχές για να διασαφηνιστεί ο ρόλος της.

Ένας από τους κατηγορούμενους ενδιαφέρθηκε για την ηχομόνωση του δωματίου 10, γεγονός που προσθέτει μυστήριο στην υπόθεση.

Υπάρχει πιθανότητα να υπήρχε και άλλο άτομο στο δωμάτιο 15, όπου βρέθηκε ένοικος μεγάλης ηλικίας με πιθανή συγγένεια με την κοπέλα στο δωμάτιο 11.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νέες καταθέσεις και ενδεχομένως περισσότερα πρόσωπα να εμπλακούν στην υπόθεση.

Σε σενάριο ταινίας μυστηρίου αρχίζει και παραπέμπει ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι τη Δευτέρα του Πάσχα, καθώς φαίνεται πως δεν ήταν το μόνο κορίτσι στο μοιραίο κατάλυμα, το οποίο ήταν κλειστό.

Σύμφωνα με τις έρευνες, πλέον φαίνεται πως αρχικά στο δωμάτιο «10» που έχασε τη ζωή της η Μυρτώ, η οποία στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από τους «φίλους» της χωρίς τις αισθήσεις στο πεζοδρόμιο, δεν υπήρχε μόνο το άτυχο κορίτσι και οι 3 προφυλακιστέοι.

Στη βιντεοκλήση που έκανε με τον 66χρονο που της «πέρασε» 220 ευρώ μέσω IRIS, ακούγεται να λέει το όνομα «Δημήτρης» το οποίο δεν ταιριάζει με κανέναν από τους 3 κατηγορούμενους.

Υπάρχει όμως και κάτι που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα στο θεωρητικά κλειστό κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης: Το μυστηριώδες κορίτσι στο δωμάτιο «11».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, πρόκειται για μια 18χρονη η οποία βρισκόταν στο ακριβώς δίπλα δωμάτια από όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια του καταλύματος σε συνέντευξή της υποστήριξε πως ένας εκ των κατηγορουμένων επέμενε για το αν υπάρχει «καλή ηχομόνωση» στο δωμάτιο «10».

Ποια ήταν λοιπόν η 18χρονη στο «11»;

Ο 22χρονος Αλβανός κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως άκουσε φωνές από το «10» και πήγε να βοηθήσει. Ήταν εκείνος που βρισκόταν στο «11» με την 18χρονη; Μπορεί...

Ωστόσο, οι Αρχές δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις του ενώ θεωρείται σίγουρο πως τις επόμενες ημέρες (αν όχι ώρες) η 18χρονη κληθεί και εκείνη για κατάθεση και για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη λεπτομέρεια. Μπορεί να υπήρχε και άλλο δωμάτιο στο «κλειστό» κατάλυμα που να υπήρχε και άλλο άτομο; Η απάντηση είναι πιθανότατα «ναι».

Μυστήριο και στο δωμάτιο «15»

Προ ημερών, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, βρέθηκε στο εν λόγω κατάλυμα και ανέφερε πως το μοιραίο βράδυ στο «15» υπήρχε ένοικος. Και μάλιστα μεγάλης ηλικίας, ο οποίος δεν αποκλείεται να έχει και συγγένεια με την κοπέλα του... 11!

Σύμπτωση ή όχι, μέσα στις επόμενες ημέρες η έρευνα για τα όσα συνέβαιναν πίσω από τα κλειστά δωμάτια στο Αργοστόλι, αναμένεται να έχει πολλές ανατροπές και περισσότερα πρόσωπα στο κάδρο.

«Η Μυρτώ έμπλεξε σε κύκλωμα μαστροπείας»

Μια πολύ διαφορετική τροπή για τον θάνατο της Μυρτούς δίνει ο πατέρας της, καθώς μιλώντας στο MEGA τόνισε πως η κόρη του ήταν θύμα κυκλώματος μαστροπείας και μάλιστα θα την απήγαγαν να την φέρουν στην Αθήνα!

«Κάνω τον Μαγκάιβερ. Δεν ξέρω, εικασίες κάνω. Πήραν το κινητό της κόρης μου, όποιος ήθελε μπορούσε να γράψει τα μηνύματα», ανέφερε αρχικά ο πατέρας της Μυρτούς.

Μάλιστα, έκανε λόγο για ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο τη Δευτέρα του Πάσχα, το οποίο είχε παγιδεύσει την Μυρτώ με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση της νεαρής με στόχος το κέρδος.

«Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι - Να δούμε πώς φτάσαμε σ' αυτό το δωμάτιο»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, είπε ξεκάθαρα αυτό που φημολογείται κι ακούγεται σε όλο το νησί. Ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της 19χρονης κοπέλας στην Κεφαλονιά.

«Μόνο έτσι θα λάμψει η αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο χαμός της Μυρτούς να αποτελέσει μια τεράστια προσφορά για την τοπική κοινωνία» είπε ο κ. Δρακουλόγκωνας μιλώντας στην ΕΡΤ αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο αδόκητος χαμός της κοπέλας, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να «καθαρίσει» το Αργοστόλι κι όλο το νησί από άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, πριν υπάρξουν κι άλλα θύματα.

«Προκύπτει από την ατμόσφαιρα, κι απ' όσα έχουν βγει στο προσκήνιο, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που κινούνται στο χώρο, που έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές, με συγκεκριμένα άτομα, στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω... Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι άλλο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω» πρόσθεσε ο δικηγόρος και εξήγησε περαιτέρω:

«Θα πρέπει να διερευνηθούν και οι τέσσερις προηγούμενες ώρες, αλλά και οι τέσσερις προηγούμενες ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε στο συγκεκριμένο δωμάτιο και με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας το Σάββατο το βράδυ στο Star, ο πρώην αστυνομικός, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε αφενός ότι η σταγόνα με τα ναρκωτικά, που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν ο θάνατος της νεαρής, αφετέρου αποκάλυψε πως «υπήρχε σχέδιο να βγάλουν το κορίτσι στην πορνεία», σχέδιο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της Μυρτούς.

Πρόσθεσε ακόμη πως στο διπλανό δωμάτιο, υπήρχε μία ακόμα 18χρονη κοπέλα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πιθανώς το περιστατικό της Μυρτούς, δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά υπήρχε οργάνωση πίσω απ' όλα.

