Κεφαλονιά: «Απόβαση» του ελληνικού FBI μετά τον θάνατο της Μυρτούς

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η έντονη ανησυχία για την αυξημένη παραβατικότητα στην Κεφαλονιά, με αφορμή και το τραγικό περιστατικό του θανάτου της 18χρονης Μύρτους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Κεφαλληνίας, Παναγής Καππάτος, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στο νησί μια αυξανόμενη παραβατικότητα, η οποία επέβαλε την άμεση και στοχευμένη συνδρομή εξειδικευμένων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ειδικό τμήμα (Ελληνικό FBI) βρέθηκε πριν από μερικούς μήνες στην Κεφαλονιά για διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, με κύριο στόχο να ελέγξει σε βάθος τις δραστηριότητες συμμοριών και οργανωμένων ομάδων.

Σύμφωνα με τον Βουλευτή, οι έρευνες του κλιμακίου επικεντρώθηκαν σε δύο βασικούς άξονες:

Στη διακίνηση ναρκωτικών , ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στην τοπική κοινωνία, ιδίως μετά τον τραγικό χαμό μιας 19χρονης κοπέλας.

, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στην τοπική κοινωνία, ιδίως μετά τον τραγικό χαμό μιας 19χρονης κοπέλας. Στην «προστασία», την οποία ορισμένες ομάδες επιχειρούν να επιβάλουν και να πουλήσουν σε τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις.

Κατά την παρουσία τους, οι Αρχές πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους που κάλυψαν κρίσιμους τομείς της τοπικής οικονομίας, επηρεάζοντας τόσο τον τουριστικό κλάδο όσο και τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Ο κ. Καππάτος δεν παρέλειψε να εξάρει το έργο του κλιμακίου, κάνοντας λόγο για «μία από τις καλύτερες υπηρεσίες» που διαθέτει σήμερα η Ελληνική Αστυνομία.

