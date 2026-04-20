Γεωργιάδης για Κεφαλονιά: Αν η ΕΔΕ «δείξει» γιατρό για την ψευδή καταγγελία, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.

Στο ζήτημα που έχει προκύψει με τον τρόπο αντίδρασης του Νοσοκομείου του Αργοστολίου τη νύχτα που μεταφέρθηκε εκεί σε άσχημη κατάσταση η 19χρονη Μυρτώ, στην Κεφαλονιά, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

'Οπως είπε ο υπουργός, το θέμα προεκυψε όταν εμφανίστηκε ανώνυμα σε νυχτερινή εκπομπή μία γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια και κατήγγειλε πως δεν υπήρχε γιατρός την ώρα εκείνη στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, ως όφειλε και πως σε διαφορετική περίπτωση, η 19χρονη θα είχε σωθεί.

Η καταγγελία έγινε βραδυ και την επόμενη ημέρα το πρωί, εγώ μίλησα με όλους τους αρμοδίους, για να διερευνήσω το θέμα, γιατί ήταν πολύ σοβαρό, εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης και συνέχισε: «Μίλησα με όλους και διαπίστωσα πολύ γρήγορα ότι όλη η καταγγελία ήταν ψευδής».

Έχω διατάξει ΕΔΕ για το ποιος και γιατί έκανε την καταγγελία και εάν η ΕΔΕ αυτή δείξει πως το ζήτημα προέκυψε και η καταγγελία έγινε από γιατρό ή εργαζόμενο του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς και μάλιστα για προσωπικούς λόγους, τότε ο άνθρωπος αυτός, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.», κατέληξε ο υπουργός.

«Προσωπικές διαφορές πίσω από την ψευδή καταγγελία», καταγγέλλει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς

«Λοιδορήθηκε το νοσοκομείο αδίκως», δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 o πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς Ιωάννης Φισφής για την ψευδή καταγγελία ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε επειδή δεν έλαβε άμεση βοήθεια στο νοσοκομείο γιατί έλειπε η ιατρός.

«Δυστυχώς, φαίνεται ότι η προσωπική αντιπαράθεση που υπήρχε μεταξύ δύο ιατρών του νοσοκομείου, οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Υπουργός Υγείας βγήκε τάχιστα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά την αντιμετώπιση την ιατρική και τη νοσηλευτική του περιστατικού. Επίσης χαιρόμαστε επειδή είχε γρήγορα τα αντακλασικά και διέταξε ΕΔΕ για να αποδειχθεί ποιος είναι ο συκοφάντης», είπε ο κ. Φισφής.

«Οποιαδήποτε κόντρα και να υπάρχει μεταξύ δύο επιστημόνων, όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο ευαίσθητα ζητήματα, οτιδήποτε δεν θα πρέπει να ξεφεύγει της λογικής. Αυτό εγώ, ειλικρινά, δεν μπορώ να το κατανοήσω γιατί έγινε», είπε ο κ. Φισφής ο οποίος γνωρίζει αμφότερες τις ιατρούς καθώς και ο ίδιος είναι νοσοκομειακός ιατρός.

Ο ίδιος σημείωσε πως η ιατρός που έκανε την ψευδή καταγγελία πήγε κανονικά στην εργασία της. «Έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το Υπουργείο και γι' αυτό συγχαίρω τη γρήγορη αντίδραση του Υπουργού για να μην αφήσει σκιές να πέφτουν επί δικαίων και αδίκων πάνω στο νοσοκομείο και επίσης είναι πολύ θετικό ότι διέταξε άμεσα την έναρξη της ΕΔΕ. Θα είναι για την ανεύρεση των συκοφαντών», εξήγησε ο κ. Φισφής.

