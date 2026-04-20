Γεωργιάδης για Κεφαλονιά: Αν η ΕΔΕ «δείξει» γιατρό για την ψευδή καταγγελία, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.

Ο υπουργός Υγείας επισήμανε πως στην περίπτωση της 19χρονης στην Κεφαλονιά, το νοσοκομείο αντέδρασε όπως έπρεπε

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Γεωργιάδης για Κεφαλονιά: Αν η ΕΔΕ «δείξει» γιατρό για την ψευδή καταγγελία, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο ζήτημα που έχει προκύψει με τον τρόπο αντίδρασης του Νοσοκομείου του Αργοστολίου τη νύχτα που μεταφέρθηκε εκεί σε άσχημη κατάσταση η 19χρονη Μυρτώ, στην Κεφαλονιά, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

'Οπως είπε ο υπουργός, το θέμα προεκυψε όταν εμφανίστηκε ανώνυμα σε νυχτερινή εκπομπή μία γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια και κατήγγειλε πως δεν υπήρχε γιατρός την ώρα εκείνη στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, ως όφειλε και πως σε διαφορετική περίπτωση, η 19χρονη θα είχε σωθεί.

Η καταγγελία έγινε βραδυ και την επόμενη ημέρα το πρωί, εγώ μίλησα με όλους τους αρμοδίους, για να διερευνήσω το θέμα, γιατί ήταν πολύ σοβαρό, εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης και συνέχισε: «Μίλησα με όλους και διαπίστωσα πολύ γρήγορα ότι όλη η καταγγελία ήταν ψευδής».

Έχω διατάξει ΕΔΕ για το ποιος και γιατί έκανε την καταγγελία και εάν η ΕΔΕ αυτή δείξει πως το ζήτημα προέκυψε και η καταγγελία έγινε από γιατρό ή εργαζόμενο του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς και μάλιστα για προσωπικούς λόγους, τότε ο άνθρωπος αυτός, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.», κατέληξε ο υπουργός.

«Προσωπικές διαφορές πίσω από την ψευδή καταγγελία», καταγγέλλει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς

«Λοιδορήθηκε το νοσοκομείο αδίκως», δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 o πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς Ιωάννης Φισφής για την ψευδή καταγγελία ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε επειδή δεν έλαβε άμεση βοήθεια στο νοσοκομείο γιατί έλειπε η ιατρός.

«Δυστυχώς, φαίνεται ότι η προσωπική αντιπαράθεση που υπήρχε μεταξύ δύο ιατρών του νοσοκομείου, οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Υπουργός Υγείας βγήκε τάχιστα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά την αντιμετώπιση την ιατρική και τη νοσηλευτική του περιστατικού. Επίσης χαιρόμαστε επειδή είχε γρήγορα τα αντακλασικά και διέταξε ΕΔΕ για να αποδειχθεί ποιος είναι ο συκοφάντης», είπε ο κ. Φισφής.

«Οποιαδήποτε κόντρα και να υπάρχει μεταξύ δύο επιστημόνων, όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο ευαίσθητα ζητήματα, οτιδήποτε δεν θα πρέπει να ξεφεύγει της λογικής. Αυτό εγώ, ειλικρινά, δεν μπορώ να το κατανοήσω γιατί έγινε», είπε ο κ. Φισφής ο οποίος γνωρίζει αμφότερες τις ιατρούς καθώς και ο ίδιος είναι νοσοκομειακός ιατρός.

Ο ίδιος σημείωσε πως η ιατρός που έκανε την ψευδή καταγγελία πήγε κανονικά στην εργασία της. «Έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το Υπουργείο και γι' αυτό συγχαίρω τη γρήγορη αντίδραση του Υπουργού για να μην αφήσει σκιές να πέφτουν επί δικαίων και αδίκων πάνω στο νοσοκομείο και επίσης είναι πολύ θετικό ότι διέταξε άμεσα την έναρξη της ΕΔΕ. Θα είναι για την ανεύρεση των συκοφαντών», εξήγησε ο κ. Φισφής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Σεισμός 7,5R στην Ιαπωνία: Κύματα τσουνάμι πλήττουν τις ακτές - «Μεταβείτε σε υψηλότερα σημεία»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέλλα: Όχημα εξετράπη της πορείας του - Ένας 51χρονος νεκρός

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Η διπλωματία είναι σημαντική, αλλά και η δυσπιστία προς τις ΗΠΑ είναι επιβεβλημένη»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Σαλμά: Καταθέτω μήνυση - Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για την υπόλειψή μου

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν οι πληρωμές στους δικαιούχους -  Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη - LIVE

12:28ANNOUNCEMENTS

Τελευταίες παραστάσεις για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 44χρονη μητέρα - Έφυγε με το αυτοκίνητο και δεν επέστρεψε

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ να δώσει τη δική του εκδοχή για τα deepfakes

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Διέρρηξαν εταιρεία και έκλεψαν κλιματιστικό - Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κεφαλονιά: Αν η ΕΔΕ «δείξει» γιατρό για την ψευδή καταγγελία, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.

12:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στο Περιστέρι – Πελάτης... «τσιλιαδόρος»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φαλαινοκαρχαρίας σε photobombing με κολυμβήτρια - Η αντίδρασή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρα στο Χοκάιντο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο στο Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

11:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 vouchers της ΔΥΠΑ - Δικαιούχοι και διαδικασία

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να αντισταθώ»: Ο κυβερνήτης του Artemis II πόσταρε μοναδικό βίντεο της Γης που τράβηξε με iPhone από τη Σελήνη

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ