Κεφαλονιά: Μυστήριο με το κατάλυμα που έμεινε η 19χρονη - Στο «μικροσκόπιο» οι ένοικοι

Μαρτυρίες περιγράφουν έντονες φωνές και φασαρίες από το δωμάτιο της 19χρονης, ενώ οι υπόλοιποι ένοικοι παρέμειναν στα δωμάτιά τους.

Ένας 66χρονος άνδρας που είχε επικοινωνία με τη 19χρονη και της έστειλε χρήματα για διαμονή και ναρκωτικά εξετάζεται από τις Αρχές.

Ο 66χρονος περιγράφει την τελευταία βιντεοκλήση μαζί της, όπου φαινόταν να έχει βρει δωμάτιο και ήταν σε καλύτερη κατάσταση πριν η κλήση διακοπεί απότομα.

Αναφέρεται ότι παλαιότερα ο 23χρονος που βρισκόταν μαζί της στο κατάλυμα του είχε ζητήσει 200 ευρώ από τον 66χρονο.

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πλέον διεξοδικά όχι μόνο τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αλλά και το κατάλυμα όπου πέρασε το μοιραίο βράδυ μαζί με τον 23χρονο και τον 26χρονο.

Παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς της ιδιοκτήτριας του AirBnB ότι δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες, νέα στοιχεία και μαρτυρίες δείχνουν πως το κατάλυμα λειτουργούσε κανονικά και φιλοξενούσε και άλλους ενοίκους. Συγκεκριμένα, στον ίδιο όροφο διέμενε μια 18χρονη, ενώ σε άλλο δωμάτιο βρισκόταν ο πατέρας της με τη σύντροφό του.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η 19χρονη μαζί με τον 23χρονο έφτασαν στο κατάλυμα και οδηγήθηκαν στο δωμάτιό τους. Η ιδιοκτήτρια αποχώρησε, αφήνοντάς τους μόνους, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν οι υπόλοιποι ένοικοι.

Καταθέσεις αναφέρουν πως η 18χρονη άκουσε φωνές και αναγνώρισε την παρουσία του 26χρονου, ενημερώνοντας σχετικά τον 22χρονο σύντροφό της, ο οποίος επίσης βρισκόταν στο κατάλυμα. Όταν αργότερα ακούστηκαν έντονες φασαρίες από το δωμάτιο της 19χρονης, η ίδια δεν βγήκε έξω από φόβο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 22χρονος, όταν μπήκε στο δωμάτιο, βρήκε την κοπέλα σε κακή κατάσταση και προσπάθησε να τη συνεφέρει, πριν τη μεταφέρουν για βοήθεια μαζί με τον 26χρονο.

Μαρτυρίες περιγράφουν σκηνές έντασης τις πρώτες πρωινές ώρες, με φωνές, κινήσεις πανικού και προσπάθειες να επανέλθει η νεαρή, ενώ οι υπόλοιποι ένοικοι φαίνεται πως δεν βγήκαν από τα δωμάτιά τους.

«Μίλησα με την Μυρτώ, καθόταν σε κάτι σκαλιά φαρμακείου», λέει ο 66χρονος

Μεταξύ των προσώπων που εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά βρίσκεται και ένας άνδρας ηλικίας 66 ετών. Πρόκειται για τον άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με την Μυρτώ και της έστειλε χρήματα, με τα οποία η 19χρονη, φέρεται να αγόρασε ναρκωτικά.

Ο ίδιος επιμένει ότι ήθελε απλά να βοηθήσει ένα νέο κορίτσι, που δεν είχε πού να μείνει εκείνο το βράδυ, όπως υποστηρίζει ότι του έλεγε.

Μιλώντας στο Mega εξηγεί πώς γνώρισε την 19χρονη και τι συνέβη εκείνο το βράδυ. «Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν. Δεκαπέντε την πρώτη φορά και δεκαέξι μου ζητήσανε συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου. Εκεί για πρώτη φορά(στην ομαδική συνομιλία), ο Ο… με κάλεσε και είχε συνακρόαση, το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. Τι κάνεις; Πώς είσαι; Καλά, ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει, του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στυλ τι κάνεις; Πώς είσαι; Α, τυπικά πράγματα. Όχι, τίποτα ιδιαίτερο».

«Το μοιραίο βράδυ, 23.38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα, φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν… δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω εγώ, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν.

Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε κι ένα… πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, μου έλεγε. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην Ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό.

Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν. Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04.04 νομίζω… 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα, μπρούμυτα ναι. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα.

Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε α ο… Δεν ξέρω αν είπε "Δημήτρης’’ ή όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά αυτά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο ο 66χρονος αναφέρει πως και παλαιότερα ο 23χρονος του είχε ζητήσει 200 ευρώ.

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

Συγκλονίζει η αδερφή της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, καθώς ο θάνατός της παραμένει ανεξιχνίαστος και τρία άτομα κατηγορούνται ότι την εγκατέλειψαν σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Η αδερφή της μίλησε στo Mega και απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να μιλήσει, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνοούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσουμε την κοινωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει», είπε αρχικά η αδερφή της Μυρτούς.

«Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», είπε ακόμη.

«Κάντε το για αυτόν τον πατέρα, που έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, είναι 86 χρόνων και για αυτή την μάνα που αυτή τη στιγμή, περνάνε το χειρότερο πράγμα που έχουν περάσει στη ζωή τους», συμπλήρωσε.

Όπως πρόσθεσε, εξηγώντας και τη δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, «αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία».

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος επιτέθηκε έντονα κατά του 66χρονου, λέγοντας πως «ντράπηκε και η ντροπή».

Ο πατέρας της 19χρονης κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του «έχει πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας», ενώ αναφέρεται και στον 66χρονο με τον οποίο φέρεται να επικοινωνούσε, λέγοντας πως ίσως βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν μηνύματα και αποστολή χρημάτων λίγο πριν τον θάνατο της κοπέλας.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζάδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι “έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα”. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», τόνισε ο πατέρας σε τηλεοπτική του δήλωση.

