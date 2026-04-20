Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

Snapshot Ο 66χρονος λογιστής από την Πρέβεζα είχε επαφές με τη 19χρονη Μυρτώ και της έστειλε 220 ευρώ τη νύχτα του θανάτου της, χρήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για ναρκωτικά.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήθελε να βοηθήσει τη Μυρτώ, η οποία του είχε παρουσιάσει την κατάσταση της ως κορίτσι χωρίς στέγη.

Ο 66χρονος κατέθεσε στην αστυνομία και παρέδωσε το κινητό του για εξέταση, ενώ περιγράφει την τελευταία τους επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης την ώρα της τραγωδίας.

Οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση, εστιάζοντας και σε άτομα εκτός Κεφαλονιάς, με τον 66χρονο να είναι βασικός ύποπτος.

Ο 66χρονος είναι γνωστός λογιστής, πατέρας δύο παιδιών και ζει στην Αθήνα, ενώ την περίοδο του Πάσχα βρισκόταν στην Πρέβεζα, όπου και έγινε έρευνα στο σπίτι του από την αστυνομία.

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον ρόλο του 66χρονου λογιστή από την Πρέβεζα στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Ο 66χρονος ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους τελευταίους που επικοινώνησαν με τη Μυρτώ και της έστειλε χρήματα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για αγορά ναρκωτικών.

Ο ίδιος επιμένει ότι ήθελε απλώς να βοηθήσει ένα κορίτσι χωρίς στέγη, όπως ισχυρίζεται ότι του παρουσίαζε η ίδια την κατάστασή της. Μιλώντας στο Live News, εξηγεί πώς ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή μαζί της.

«Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν. Δεκαπέντε την πρώτη φορά και δεκαέξι μου ζητήσανε συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου. Εκεί για πρώτη φορά, στην ομαδική συνομιλία, ο Ο… με κάλεσε και είχε συνακρόαση την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. Τι κάνεις; Πώς είσαι; Καλά, ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει, του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στυλ τι κάνεις; Πώς είσαι; Τυπικά πράγματα. Τίποτα ιδιαίτερο».

Στη συνέχεια περιγράφει τι συνέβη το βράδυ της τραγωδίας: «Το μοιραίο βράδυ, 23.38, με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ή τράπεζα, δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Μου είπε ότι τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι, ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει, ότι δεν την καταλαβαίνουν. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε ότι δεν έχει χρήματα, έχει λίγη μπαταρία και θα μείνει στα παγκάκια. Της λέω: κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν».

Αναφέρεται στη μεταφορά των χρημάτων: «Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε κι ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό, το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην Ασφάλεια, και μου είπε να το στείλω μέσω IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό».

Ο 66χρονος εξηγεί ότι της πρότεινε και άλλες λύσεις: «Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση. Μετά μου έστειλε φωνητικό. "Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες". Στις 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο. Είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα, έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Και μου λέει: "Να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει". Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα».

Η τελευταία επαφή του μαζί της τον στοιχειώνει: «Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο. Υποθέτω ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε "α ο…". Δεν ξέρω αν είπε "Δημήτρης" ή όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα».

Σε άλλο σημείο, ο 66χρονος αποκαλύπτει ότι ο 23χρονος του είχε ζητήσει παλαιότερα 200 ευρώ, στοιχείο που οι αρχές αξιολογούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος

Την ώρα που οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έχουν πάρει ήδη το δρόμο για τη φυλακή, η Αστυνομία ερευνά την εμπλοκή κι άλλων ατόμων στην υπόθεση. Πέραν του δικτύου των ναρκωτικών που προσπαθούν να ξηλώσουν από το νησί οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. οι έρευνές τους στρέφονται και σε άτομα εκτός Κεφαλονιάς.

Ο Νο.1 «στόχος» των Αρχών φέρεται να είναι ο 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος μεταβίβασε το ποσό των 220 ευρώ στη Μυρτώ τη μοιραία νύχτα και με την οποία φέρεται να συνομιλούσε μέχρι και λίγα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις της. Σύμφωνα πάντως με τον δικηγόρο της οικογένειας της κοπέλας, τον Π. Δρακουλόγκωνα, το γεγονός ότι οι συνομιλίες γίνονταν από το κινητό της Μυρτούς, δεν αποδεικνύει ότι εκείνη είχε τη συνομιλία με τον 66χρονο, καθώς όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, «το κινητό της ούτως ή άλλως, δεν βρέθηκε στην κατοχή της, το είχαν άλλοι».

Εξάλλου, ο 66χρονος από την Πρέβεζα που συνομιλούσε με τη 19χρονη και της έστειλε το μοιραίο βράδυ 220 ευρώ μέσω Iris σύμφωνα πληροφορίες είχε πολλές επαφές με σεξεργάτριες.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε κοντινός συγγενής του 66χρονου και ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας εργαζόταν επί 20 χρόνια ως λογιστής και διέμενε μόνιμα στο Αγρίνιο.

Όπως ανέφερε ο 66χρονος υπήρξε παντρεμένος και είναι πατέρας δύο παιδιών που σήμερα είναι επιστήμονες, αλλά πλέον έχει χωρίσει και ζει στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο άνδρας φέρεται να ήταν για Πάσχα στην Πρέβεζα. «Ο 66χρονος ήταν μεγάλος λογιστής στο Αγρίνιο. Έχει δύο ενήλικα παιδιά, επιστήμονες και τα δύο, το ένα ζει στην Αθήνα και το άλλο στο Αγρίνιο. Με τη σύζυγό του, χώρισαν πριν από 10 χρόνια περίπου. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ζει στην Αθήνα.

Πήγε στην Αθήνα για να είναι κοντά στην κόρη του. Τις ημέρες του Πάσχα, ήταν στην Πρέβεζα στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ήταν μια χαρά. Την Κυριακή ήρθαν στο χωριό 6 αστυνομικοί και έκαναν έρευνα στο σπίτι του. Δεν μου είπαν τι ήθελαν και δεν είδα αν πήραν κάτι», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης