Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς

Snapshot Το κινητό της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά περιέχει κρίσιμα ψηφιακά δεδομένα που εξετάζονται από τις Αρχές για να φωτίσουν τις συνθήκες του θανάτου της.

Ενδέχεται να έχουν επιχειρηθεί απόκρυψη ή διαγραφή στοιχείων από τη συσκευή, ενώ τα δεδομένα μπορεί να αποκαλύψουν σχέσεις και επαφές πριν το τραγικό γεγονός.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 66χρονος άνδρας που έδωσε στη Μυρτώ 220 ευρώ και επικοινώνησε μαζί της λίγο πριν την κατάρρευσή της.

Η 19χρονη βρέθηκε σε διαμέρισμα τύπου Airbnb με συνολικά επτά άτομα, γεγονός που εξετάζεται ενδελεχώς από τις Αρχές.

Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η Μυρτώ να έπεσε θύμα χειρισμού και να εμπλέκεται σε κύκλωμα που την οδήγησε σε επικίνδυνες επιλογές, με το κινητό της να αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας.

Νέες εξελίξεις αναμένονται στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλλονιά, καθώς οι Αρχές στρέφουν πλέον το βάρος σε έναν... βασικό μάρτυρα, ψηφιακό, που ίσως αποδειχθεί καθοριστικός: το κινητό τηλέφωνο της άτυχης κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή περιέχει κρίσιμα δεδομένα επικοινωνιών – μηνύματα, κλήσεις και επαφές – που φέρονται να επιχειρήθηκε να αποκρυφθούν ή ακόμη και να εξαφανιστούν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέσα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποκαλυφθεί ένα πλέγμα σχέσεων και επαφών που προϋπήρχαν του μοιραίου βραδιού και ενδεχομένως να φωτίσουν τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείονται νέες κλήσεις για καταθέσεις, καθώς η υπόθεση φαίνεται να αποκτά νέες διαστάσεις.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να έδωσε στη 19χρονη το ποσό των 220 ευρώ, παρά το γεγονός ότι – σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία – τη γνώριζε ελάχιστα.

Το ερώτημα που τίθεται είναι σαφές: επρόκειτο για μια απλή «εξυπηρέτηση» ή για μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη;

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μέρος των χρημάτων αυτών να χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια ουσιών. Αν επιβεβαιωθεί, τότε η συγκεκριμένη συναλλαγή αποκτά άλλη σημασία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα τελευταία μηνύματα της Μυρτούς. Σύμφωνα με τις Αρχές, η 19χρονη επικοινώνησε με τον 66χρονο λίγο πριν καταρρεύσει.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο τοποθετείται στην υπόθεση πριν τη συνάντηση στο Airbnb, σε επικοινωνία ενώ η Μυρτώ είναι στο Airbnb και λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Η 19χρονη βρέθηκε σε διαμέρισμα τύπου Airbnb μαζί με άλλα άτομα, σε ένα σκηνικό που πλέον ερευνάται εξονυχιστικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο αλλά και σε διπλανά δωμάτια φέρεται να βρίσκονταν συνολικά επτά άτομα.

Ανάμεσά τους, μια 18χρονη και δύο ακόμη ενήλικες. Όλοι συνδέονται μεταξύ τους.

Πώς είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκε κανείς την κατάρρευση μιας νεαρής κοπέλας;

Ή μήπως κάποιοι άκουσαν – αλλά επέλεξαν τη σιωπή "για να μη μπλέξουν" ;

Πηγές από το περιβάλλον της 19χρονης υποστηρίζουν ότι η Μυρτώ δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με ναρκωτικές ουσίες και πως επρόκειτο για ένα κορίτσι χωρίς εμπλοκή σε «σκοτεινά» κυκλώματα.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα χειρισμού από πρόσωπο που την προσέγγισε και την οδήγησε σταδιακά σε επικίνδυνες επιλογές.

Το κινητό τηλέφωνο της Μυρτούς αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας και να αποκαλύψει αν η κοπέλα ήταν θύμα κυκλώματος που "χτιζόταν" καθημερινά και αθόρυβα.

