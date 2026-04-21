Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης υλικών στο Ωραιόκαστρο

Φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς στην περιοχή της Νεοχωρούδας.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

«Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο με κλειστές πόρτες και παράθυρα, καθώς μαύροι πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του 112, αναφέρει τα εξής: «Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα».

Δείτε επίσης το βίντεο:



Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ωραιοκάστρου κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα καθώς λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από τις προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά:

Με πληροφορίες από thestival.gr

