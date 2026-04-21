Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 λόγω εργασιών ΕΥΔΑΠ
Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, (21 -22 Απριλίου) στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.
Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:
Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:
- Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,
- Μικράς Ασίας στις 19:39,
- Λαμπράκη στις 19:42,
- Ευαγγελίστρια στις 19:46,
- Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και
- Δημαρχείο στις 19:50.
Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:
- Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,
- Αγία Τριάδα στις 20:07,
- Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,
- 34ου Συντάγματος στις 20:11,
- Ανδρούτσου στις 20:12 και
- Σκυλίτση στις 20:14.
