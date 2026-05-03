Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

Snapshot Στις φυλα Νιγρίτας Σερρών σημειθηκε αιματη συμπλοκή με νεκρούς κρατούμενους.

Η ένταση ξεκίνησε μεταξύ ενός Ρομά και ενός Αλγερινού στον χώρο του πειθαρχείου.

Άλλοι κρατούμενοι ενεπλάκησαν γρήγορα, με αποτέλεσμα την έξαρση της βίας.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά ένας κρατούμενος πέθανε επιτόπου και ο άλλος στο νοσοκομείο.

Την προανάκριση για τα αίτια της συμπλοκής έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

Αιματηρή κατάληξη είχε η συμπλοκή που ξέσπασε σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς κρατούμενους.

Η ένταση ξεκίνησε αρχικά ανάμεσα σε έναν Ρομά και έναν Αλγερινό, οι οποίοι κρατούνταν στον χώρο του πειθαρχείου λόγω του βεβαρυμμένου παρελθόντος τους. Πολύ γρήγορα στο επεισόδιο ενεπλάκησαν και άλλοι κρατούμενοι, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Παρά την άμεση προσπάθεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων να παρέμβουν και να χωρίσουν τους συμπλεκόμενους, το κακό δεν αποφεύχθηκε. Ο ένας κρατούμενος εξέπνευσε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φονικής συμπλοκής έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

