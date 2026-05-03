Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

Σε μία έκρηξη οργής ένας ελέφαντας σκόρπισε πανικό στη Κεράλα της Ινδίας, έξω από έναν ναό.

Το τεράστιο ζώο, που ήταν σε αιχμαλωσία, είχε μόλις μεταφερθεί στην περιοχή, όταν άγνωστο για ποιο λόγο ανέπτυξε βίαιη συμπεριφορά.

Το βίντεο με τον ελέφαντα, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον δείχνει να αναποδογυρίζει ένα αυτοκίνητο και να ξεριζώνει ένα δέντρο, προκαλώντας επίσης ζημιές σε δίκυκλα και σε ότι άλλο βρέθηκε στον δρόμο του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την επίθεση του ελέφαντα έχασε τη ζωή του ο 40χρονος οδηγός του φορτηγού, που τον είχε μεταφέρει νωρίτερα, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο θηροφύλακας του ζώου.

Ο ελέφαντας,σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, όταν έφτασε στον ναό ξέφυγε και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα.

Τελικά ελέγχθηκε από αξιωματούχους δασών και αστυνομία με τη χρήση ηρεμιστικών μετά από σχεδόν δύο ώρες.

