Τέλος στη γραφειοκρατία των προσλήψεων - Ριζική αναβάθμιση για την πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr

Snapshot Το Υπουργείο Παιδείας αναβαθμίζει ριζικά την πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ, με έργο διάρκειας 24 μηνών (2026–2028).

Η πλατφόρμα ψηφιοποίησε διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών, μειώνοντας τις φυσικές επισκέψεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

Ο προϋπολογισμός της αναβάθμισης ανέρχεται σε 400.200 ευρώ και περιλαμβάνει τεχνολογικό εκσυγχρονισμό με μετάβαση σε cloud και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Θα πραγματοποιηθεί Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου για την πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η αναβάθμιση στοχεύει στη μείωση των διοικητικών βαρών για τους αναπληρωτές και στην περαιτέρω ψηφιακή ενίσχυση του δημόσιου σχολείου.

Στον πλήρη ανασχηματισμό και την τεχνική θωράκιση της πλατφόρμας anaplirotes.gov.gr προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Το έργο, το οποίο θα εξελιχθεί σε βάθος 24 μηνών (2026–2028), ανατέθηκε στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), μετά τη μεταφορά των απαραίτητων κονδυλίων από το Υπουργείο Παιδείας προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πλατφόρμα, που ήδη μετρά πέντε χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, αποτέλεσε τομή για το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς ψηφιοποίησε κρίσιμες διαδικασίες όπως η αποδοχή πρόσληψης, η σύναψη σύμβασης και η ανάληψη υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό, καταργήθηκε η ανάγκη για επανειλημμένες φυσικές επισκέψεις των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και κόστος.

Αναφερόμενη στη σημασία του έργου, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Η αναβάθμιση της πλατφόρμας anaplirotes.gov.gr εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι η πλατφόρμα να παρέχει αξιόπιστες, ασφαλείς και φιλικές προς τον χρήστη ψηφιακές υπηρεσίες, ελαφρύνοντας τους εκπαιδευτικούς από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αφήνοντάς τους να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά μετράει: τη διδασκαλία. Όλες οι προσπάθειες μας εστιάζονται σε ένα οργανωμένο και ψηφιακά ενισχυμένο δημόσιο σχολείο, που αξιοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο ουσίας: για να στηρίξει τον εκπαιδευτικό, να ενδυναμώσει τον μαθητή και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής».

Οι τεχνικοί πυλώνες και ο προϋπολογισμός

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 400.200 ευρώ (χρηματοδοτούμενο από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακής Πολιτικής), περιλαμβάνει δύο κεντρικά υπο-έργα:

Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός: Η πλατφόρμα μεταβαίνει σε cloud υποδομές για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της, ειδικά σε περιόδους αιχμής όπου ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος. Παράλληλα, ενισχύεται η κυβερνοασφάλεια και εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με κρίσιμα εθνικά συστήματα, όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και η Διαύγεια .

Προστασία Δεδομένων: Προβλέπεται η εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA), ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η ασφαλής χαρτογράφηση των ροών προσωπικών δεδομένων.

Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης αναμένεται να βελτιώσει θεαματικά την καθημερινότητα των αναπληρωτών, να περιορίσει δραστικά τα διοικητικά βάρη και να αποτελέσει ακόμα ένα στέρεο βήμα προς τον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης.

