Ρεπό σημαίνει ταξίδι: Στο Αμμάν της Ιορδανίας ο Χέιζ-Ντέιβις

Η δουλειά του είναι να βάζει καλάθια και να παίζει άμυνες. Το έκανε εξαιρετικά στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια. Η ψυχαγωγία του, όμως, είναι τα ταξίδια. Έτσι με την επιστροφή της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR απ’ την χώρα της Ιβηρικής, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν άφησε το διαβατήριο απ’ το χέρι.

Ο Αμερικανός με αφορμή το ρεπό που έδωσε ο Εργκίν Αταμάν πριν αρχίσει η προετοιμασία για το Game 3 της Τετάρτης (6/5), έκανε ταξίδι-αστραπή για να δει τα αξιοθέατα και να γνωρίσει έναν ακόμη πολιτισμό. Αυτή τη φορά επέλεξε το Αμμάν της Ιορδανίας.

Όπως πάντα εστίασε κυρίως στην ιστορία και στα μουσεία.