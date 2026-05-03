Γιατί έχετε συχνές λιγούρες «για κάτι γλυκό» τώρα τελευταία

Λιγούρα για ζάχαρη ή για γλυκά: Τι την προκαλεί και τι σημαίνει.

Newsbomb

Γιατί έχετε συχνές λιγούρες «για κάτι γλυκό» τώρα τελευταία
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι περισσότεροι το έχουμε βιώσει κάποια στιγμή: μια ξαφνική, σχεδόν συγκεκριμένη επιθυμία για κάτι γλυκό. Δεν είναι απλώς πείνα, είναι λαχτάρα.

Ενώ μπορεί να μοιάζει κάτι κοινό και αθώο, η επιστήμη υποδηλώνει κάτι πιο περίπλοκο. Οι συχνές λιγούρες για ζάχαρη ή γλυκά καθοδηγούνται από ένα μείγμα βιολογίας, συνηθειών και περιβάλλοντος, όχι μόνο από ατομικές επιλογές.

Ο ρόλος των διακυμάνσεων του σακχάρου στο αίμα

Ένας από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες που πυροδοτούν την λιγούρα για κάτι γλυκό είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα.

Όταν τρώτε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες ή ζάχαρη, η γλυκόζη στο αίμα αυξάνεται γρήγορα. Το σώμα αντιδρά απελευθερώνοντας ινσουλίνη για να την μειώσει. Εάν αυτή η πτώση συμβεί γρήγορα, μπορεί να οδηγήσει σε μια προσωρινή κατάπτωση της ενέργειας, ωθώντας τον εγκέφαλο να αναζητήσει μια άλλη γρήγορη πηγή καυσίμου.

Αυτός ο φαύλος κύκλος μπορεί να δημιουργήσει επαναλαμβανόμενες λιγούρες, ειδικά εάν τα γεύματα δεν είναι ισορροπημένα με πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη.

Το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου

Η ζάχαρη δεν παρέχει μόνο ενέργεια: ενεργοποιεί επίσης τις οδούς ανταμοιβής του εγκεφάλου.

Όταν τρώτε κάτι γλυκό, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη, μια χημική ουσία που σχετίζεται με την ευχαρίστηση και το κίνητρο. Με την πάροδο του χρόνου, ο εγκέφαλος αρχίζει να συνδέει τη ζάχαρη με μια γρήγορη συναισθηματική ή νοητική ώθηση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι λιγούρες εμφανίζονται συχνά όχι μόνο όταν πεινάτε, αλλά και όταν είστε στρεσαρισμένοι, κουρασμένοι και αναζητάτε παρηγοριά ή απόσπαση της προσοχής.

Η λιγούρα για κάτι γλυκό δεν είναι μόνο σωματική, αλλά και συμπεριφορική.

γλυκο κεϊκ ταρτα ζαχαρη

Γιατί η έλλειψη ύπνου ενισχύει τις λιγούρες

Ο ύπνος παίζει άμεσο ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης.

Όταν ο ύπνος είναι ανεπαρκής, οι ορμόνες που ελέγχουν την πείνα και την πληρότητα διαταράσσονται. Το σώμα παράγει περισσότερη από την ορμόνη που αυξάνει την όρεξη και λιγότερη από εκείνη που σηματοδοτεί την πληρότητα.

Ως εκ τούτου, ο εγκέφαλος τείνει να προτιμά τρόφιμα υψηλής ενέργειας, εύκολα προσβάσιμα, ιδιαίτερα εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι λιγούρες συχνά αισθάνονται πιο έντονες μετά από έναν κακό ύπνο.

Συναισθηματικοί και στρεσογόνοι παράγοντες

Το στρες είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τις λιγούρες ζάχαρης.

Σε αγχωτικές καταστάσεις, το σώμα απελευθερώνει κορτιζόλη, μια ορμόνη που μπορεί να αυξήσει την όρεξη και να ωθήσει το σώμα προς γρήγορες πηγές ενέργειας. Τα γλυκά τρόφιμα παρέχουν άμεση, βραχυπρόθεσμη ανακούφιση.

Ταυτόχρονα, σχηματίζονται συνήθειες. Εάν κάποιος χρησιμοποιεί τακτικά ζαχαρούχα τρόφιμα ως τρόπο αντιμετώπισης του στρες, ο εγκέφαλος αρχίζει να περιμένει αυτήν την αντίδραση κάθε φορά που νιώθετε άγχος.

Ο ρόλος των συνηθειών και του περιβάλλοντος

Οι λιγούρες διαμορφώνονται επίσης από αυτό που έχετε συνηθίσει.

Εάν τα ζαχαρούχα τρόφιμα αποτελούν τακτικό μέρος της ρουτίνας σας (όπως το επιδόρπιο μετά το γεύμα ή τα σνακ σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας) το σώμα και ο εγκέφαλος αρχίζουν να τα προβλέπουν και να τα περιμένουν.

Τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα έχουν επίσης σημασία. Το να βλέπεις, να μυρίζεις ή ακόμα και να σκέφτεσαι ορισμένα τρόφιμα μπορεί να πυροδοτήσει λιγούρες, ακόμη και χωρίς σωματική πείνα.

γλυκα

Πότε οι λιγούρες μπορεί να σηματοδοτούν κάτι άλλο

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι λιγούρες για κάτι γλυκό είναι φυσιολογικές. Αλλά οι επίμονες ή έντονες λιγούρες μπορεί μερικές φορές να αντανακλούν υποκείμενα προβλήματα, όπως κακώς ισορροπημένα γεύματα, ακανόνιστα διατροφικά πρότυπα και συνεχής στέρηση ύπνου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να συνδέονται με μεταβολικούς παράγοντες, όπως ο τρόπος με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τη γλυκόζη.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι λιγούρες για κάτι γλυκό σημάδι εθισμού;

Όχι απαραίτητα. Αν και η ζάχαρη ενεργοποιεί τις οδούς ανταμοιβής στον εγκέφαλο, οι περισσότερες λιγούρες καθοδηγούνται από φυσιολογικούς βιολογικούς και συμπεριφορικούς μηχανισμούς και όχι από πραγματικό εθισμό.

Γιατί οι λιγούρες για γλυκά μου συμβαίνουν πιο συχνά τη νύχτα;

Λόγω ενός συνδυασμού κόπωσης, συνήθειας και χαμηλότερης αυτορρύθμισης αργότερα μέσα στην ημέρα. Το σώμα είναι πιο πιθανό να αναζητήσει γρήγορη ενέργεια όταν είναι κουρασμένο.

Μειώνουν τα τεχνητά γλυκαντικά τις λιγούρες για ζάχαρη;

Μερικές φορές μπορούν να ικανοποιήσουν την επιθυμία για γλυκές τροφές, αλλά σε ορισμένα άτομα μπορεί να διατηρήσουν ή ακόμα και να ενισχύσουν τις λιγούρες.

Μπορεί η πλήρης αποφυγή της ζάχαρης να σταματήσει τις λιγούρες;

Όχι πάντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αυστηρός περιορισμός μπορεί να αυξήσει τις λιγούρες. Μια ισορροπημένη προσέγγιση τείνει να είναι πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμα.

Συμπέρασμα

Οι λιγούρες για κάτι γλυκό δεν αφορούν μόνο τη δύναμη της θέλησης: αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ρυθμίζει την ενέργεια και το πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την ανταμοιβή και τις συνήθειες που αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου.

Αντί να προσπαθείτε να εξαλείψετε εντελώς τις λιγούρες, η εστίαση θα πρέπει να είναι στη δημιουργία μοτίβων που μειώνουν την ένταση και τη συχνότητά τους.

Πηγές:
clevelandclinic.org
verywellhealth.com
nhs.uk
cdc.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με βασικούς Ζίνι και Περέιρα η Ένωση | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:02TRAVEL

Σύρος: Η «Αρχόντισσα» των Κυκλάδων κατακτά την Ινδία - Διεθνής προβολή μέσα από στοχευμένες δράσεις

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Υπαινικτική αιχμή Μερτς σε Τραμπ για Tomahawk: Δεν διαθέτουν αρκετούς για τους ίδιους

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

19:36ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Γερμανία - Ευρώπη έχουν σοβαρότερα προβλήματα με τον Τραμπ από την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών

19:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας: Τα καλώδια internet στο σπίτι μπορεί να σας «παρακολουθούν» κρυφά

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Ανατροπή λεωφορείου στον δρόμο Μαλάτια-Αντιγιαμάν: Πολλοί τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Αγώνας δρόμου για τους δύο Αμερικανούς στρατιώτες που χάθηκαν σε άσκηση στο Μαρόκο

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Ματσάρα με γκολ, θέαμα και νικητές τους Βοιωτούς

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό τάνκερ «σπάει» τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ - Μεταφέρει πετρέλαιο αξίας 220 εκατ. δολαρίων

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πλοίο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ιρανικών ακτών

19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Άρης 0-2: Με Ντουντου και Γιαννιώτα, οι «κίτρινοι» απέδρασαν με το διπλό από το Ηράκλειο

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί έχετε συχνές λιγούρες «για κάτι γλυκό» τώρα τελευταία

18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έλαβε εξιτήριο κι επέστρεψε σπίτι του

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίση στην αγορά ακινήτων - Δομική η στρέβλωση σε τιμές πώλησης και ενοικίων

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι της Τούμπας για τα playoffs της Super League

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα

18:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Αργυρός» στο Τατζικιστάν ο Θοδωρής Τσελίδης!

18:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεπό σημαίνει ταξίδι: Στο Αμμάν της Ιορδανίας ο Χέιζ-Ντέιβις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Ανατροπή λεωφορείου στον δρόμο Μαλάτια-Αντιγιαμάν: Πολλοί τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής κατακραυγή για «φεστιβάλ βιασμού» στη Νιγηρία: Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι της Τούμπας για τα playoffs της Super League

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

19:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας: Τα καλώδια internet στο σπίτι μπορεί να σας «παρακολουθούν» κρυφά

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Φροντίστρια κακοποιούσε ηλικιωμένη με άνοια - «Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα» [Σκληρές εικόνες]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ