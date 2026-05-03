Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με βασικούς Ζίνι και Περέιρα η Ένωση | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με στόχο τη νίκη που θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές στην «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα για το κρίσιμο ντέρμπι της Λεωφόρου. Συγκεκριμένα, ο Πήλιος πήρε θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πενράις, ενώ ο Κοϊτά επέστρεψε στο αρχικό σχήμα, με τον Γκατσίνοβιτς να μένει στον πάγκο.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Στρακόσα, με τους Μουκουντί και Ρέλβας να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί ο Ρότα και στο αριστερό ο Πήλιος. Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Πινέδα και Μαρίν, ενώ οι Περέιρα και Κοϊτά θα κινούνται τόσο στον άξονα όσο και στα άκρα πίσω από το επιθετικό δίδυμο των Ζίνι και Βάργκα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρί, Περέιρα, Βάργκα, Ζίνι, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον.