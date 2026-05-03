Επιβάτης πήδηξε από το αεροπλάνο ενώ τροχοδρομούσε μετά την προσγείωση

Μία αδιανόητη κατάληξη είχε η πτήση της Air Arabia, μόλις προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τσενάι στην Ινδία, προερχόμενη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ένας επιβάτης, άνοιξε την έξοδο κινδύνου και πήδηξε στην πίστα του αεροδρομίου, ενώ το αεροσκάφος τροχοδρομούσε ακόμα στον διάδρομο προσγείωσης

Το περιστατικό οδήγησε σε σύντομη διακοπή της λειτουργίας του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης, ενώ ο επιβάτης συνελήφθη από την αστυνομία του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλέστηκε η ANI, «Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε στον διάδρομο 07/25 στον τροχόδρομο V περίπου στις 03:24 λόγω του ανοίγματος της πόρτας κινδύνου από έναν επιβάτη και της εξόδου του από το αεροσκάφος, και ο επιβάτης συνελήφθη από την τοπική αστυνομία μέσω της CISF».

An Air Arabia passenger opens emergency exit and jumps off plane after it lands from Sharjah. Airport security chases and detains him on the runway. The passenger, who suffered minor injuries, is now being questioned by the police. #chennai #airport #airarabia #aviation… pic.twitter.com/g6iiu7Dr3E — The Federal (@TheFederal_News) May 3, 2026

Οι αρχές του αεροδρομίου δήλωσαν ότι οι λειτουργίες επέστρεψαν στο φυσιολογικό αμέσως μετά το περιστατικό.

Ο επιβάτης συνελήφθη από το προσωπικό ασφαλείας, αφού βγήκε από το αεροσκάφος. Αργότερα παραδόθηκε στην τοπική αστυνομία για περαιτέρω έρευνα.

Ενώ το περιστατικό προκάλεσε μια σύντομη αναστάτωση στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο πλήρωμα ή σε άλλους επιβάτες.

Παρόλο που το άτομο που πήδηξε υπέστη μικρές εκδορές.

Έχει ξεκινήσει λεπτομερής έρευνα για το περιστατικό. Οι αξιωματούχοι διερευνούν επίσης εάν υπήρξαν διαδικαστικά κενά κατά τη διάρκεια των πρωτοκόλλων τροχοδρόμησης και αποβίβασης.

Διεξήχθη επίσης ενδελεχής έλεγχος ασφαλείας του εμπλεκόμενου αεροσκάφους μετά την μη εξουσιοδοτημένη ανάπτυξη της τσουλήθρας και της πόρτας έκτακτης ανάγκης.