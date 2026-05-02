Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

Snapshot Ο πληθυσμός των λύκων στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσέρνομπιλ έχει αυξηθεί σημαντικά παρά την ακτινοβολία.

Οι λύκοι του Τσέρνομπιλ εμφανίζουν γενετικές διαφοροποιήσεις, με 23 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο να είναι πιο ενεργά και συνδεδεμένα με βελτιωμένη επιβίωση από καρκίνο.

Η αύξηση των λύκων αποδίδεται εν μέρει στην απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως κυνήγι και γεωργία, εκτός της γενετικής προσαρμογής.

Η γενετική ανάλυση δείχνει πιθανά μηχανισμούς ανθεκτικότητας ή καταστολής ανάπτυξης όγκων στους λύκους, αλλά δεν έχει καθοριστεί ο ακριβής τρόπος δράσης.

Η έρευνα των λύκων μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση και ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον ανθρώπινο καρκίνο, μέσω της διασταύρωσης με δεδομένα ανθρώπινου γονιδιώματος.

Η έκρηξη του αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ στις 26 Απριλίου 1986, απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού σε όλη την Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Ωστόσο, κατά παράδοξο τρόπο, η περιοχή μετατράπηκε στις επόμενες δεκαετίες ως μία από τις πιο πυκνές σε άγρια ζωή και ο πληθυσμός των γκρίζων λύκων στο κέντρο της έχει αναδειχθεί ως αντικείμενο μιας σημαντικής νέας γενετικής έρευνας.

Ερευνητές με επικεφαλής τους εξελικτικούς βιολόγους Cara Love και Shane Campbell-Staton του Πανεπιστημίου του Πρίνστον συνέλεξαν δείγματα αίματος από λύκους εντός της Ζώνης Αποκλεισμού, από πληθυσμούς αναφοράς σε περιοχές χαμηλότερης ακτινοβολίας της Λευκορωσίας και από λύκους στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, όπου η ιονίζουσα ακτινοβολία βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα.

Η ανάλυσή τους εντόπισε 3.180 γονίδια που συμπεριφέρονται διαφορετικά στους λύκους του Τσέρνομπιλ σε σύγκριση με εκείνους εκτός της ζώνης, και μεταξύ αυτών, 23 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο που είναι πιο ενεργά στον ακτινοβολημένο πληθυσμό και σχετίζονται με βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο στους ανθρώπους.

Ένας πληθυσμός που αψηφά τις προσδοκίες

Η κλίμακα του πολλαπλασιασμού των λύκων μέσα στη ζώνη αποκλεισμού είναι δύσκολο να εξηγηθεί μόνο μέσω της συμβατικής οικολογίας.

Σύμφωνα με μια μακροχρόνια απογραφή που διεξήγαγε η οικολόγος άγριας ζωής Tatiana Deryabina του Κρατικού Ραδιοοικολογικού Καταφυγίου Polesie, οι πληθυσμοί των αλκών, των ζαρκαδιών, των κόκκινων ελαφιών και των αγριόχοιρων εντός της ζώνης είναι σε γενικές γραμμές συγκρίσιμοι με εκείνους σε τέσσερα μη μολυσμένα φυσικά καταφύγια στη Λευκορωσία, αλλά η αφθονία των λύκων είναι πάνω από επτά φορές υψηλότερη.

Ως αρπακτικά της κορυφής, οι λύκοι συσσωρεύουν έκθεση σε ακτινοβολία σε κάθε επίπεδο της τροφικής αλυσίδας, καταναλώνοντας φυτοφάγα ζώα που έχουν τραφεί με μολυσμένη βλάστηση. Η βιολογική επιβάρυνση θα έπρεπε, θεωρητικά, να είναι σοβαρή. Ωστόσο, ο πληθυσμός όχι μόνο έχει επιμείνει, αλλά έχει αυξηθεί σημαντικά.

Τα δεδομένα της απογραφής του 2015, δεν βρήκαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων ραδιενεργής μόλυνσης και της πυκνότητας των θηλαστικών για κανένα από τα είδη που εξετάστηκαν. Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι οι αριθμοί κάπρου, αλκών και ζαρκαδιών είχαν στην πραγματικότητα αυξηθεί σταθερά τα χρόνια μετά την καταστροφή, μια τάση που απέδωσαν κυρίως στην απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας (κυνήγι, δασοκομία και γεωργία) και όχι σε μετριασμό των επιπτώσεων της ακτινοβολίας.

Τι μπορεί να αποκαλύψει η γενετική

Η έρευνα των Love και Campbell-Staton προχωρά ένα βήμα παραπέρα ρωτώντας εάν η επιτυχία των λύκων αντικατοπτρίζει κάτι περισσότερο από δημογραφικές ευκαιρίες. Τα γενετικά τους δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι ταχύτερα εξελισσόμενες περιοχές του γονιδιώματος του λύκου του Τσέρνομπιλ συγκεντρώνονται μέσα και γύρω από γονίδια που σχετίζονται με αντικαρκινικές και αντικαρκινικές ανοσολογικές αποκρίσεις στα θηλαστικά, ένα μοτίβο που συνάδει με τη φυσική επιλογή που δρα στην πίεση που προκαλείται από την ακτινοβολία για πολλές γενιές.

«Μπορεί να υπάρχει γενετική παραλλαγή στον πληθυσμό που μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένα άτομα να είναι πιο ανθεκτικά ή ανθεκτικά απέναντι σε αυτήν την ακτινοβολία», είπε ο Campbell-Staton στο NPR το 2024. «Απλώς μπορούν να πάρουν αυτό το βάρος καλύτερα για κάποιο λόγο. Ή θα μπορούσε να είναι αντίσταση (και παρά αυτή την πίεση, αυτή την έκθεση στην ακτινοβολία) απλά δεν παθαίνουν καρκίνο τόσο πολύ».

Η διάκριση έχει σημασία. Μια πιθανότητα είναι ότι οι προσβεβλημένοι λύκοι αναπτύσσουν καρκίνο σε περίπου φυσιολογικούς ρυθμούς, αλλά τον ανέχονται πιο αποτελεσματικά. Ένα άλλο είναι ότι το γενετικό προφίλ καταστέλλει ενεργά την ανάπτυξη του όγκου. Οι ερευνητές προσέχουν να μην υπερεκτιμούν αυτό που επιβεβαιώνουν τα δεδομένα, αναγνωρίζοντας ότι το γενετικό σήμα δεν επιλύει ποιος μηχανισμός λειτουργεί.

Αυτό που κάνει το εύρημα δυνητικά σημαντικό πέρα από την οικολογία είναι η επικάλυψή του με την έρευνα για τον ανθρώπινο καρκίνο.

Η ομάδα διασταύρωσε τα δεδομένα του γονιδιώματος του λύκου με το The Cancer Genome Atlas, μια ανθρώπινη γενετική βάση δεδομένων που καλύπτει δέκα τύπους καρκίνου που μοιράζονται οι λύκοι και οι άνθρωποι. Τα 23 επισημασμένα γονίδια συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα επιβίωσης σε ορισμένους ανθρώπινους καρκίνους και οι ερευνητές άρχισαν έκτοτε να συνεργάζονται με βιολόγους καρκίνου για να διερευνήσουν εάν κάποια από τις παρατηρούμενες γενετικές διαφορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους θεραπευτικούς στόχους.

Ωστόσο, ο Campbell-Staton ήταν ξεκάθαρος ότι η γενετική είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας.

Η απουσία ανθρώπινης κυνηγετικής πίεσης εντός της ζώνης αποκλεισμού (ένας παράγοντας εντελώς ξεχωριστός από την ακτινοβολία) πιθανότατα συμβάλλει σημαντικά στον αυξημένο αριθμό των λύκων. Ο διαχωρισμός αυτών των μεταβλητών παραμένει μια από τις κεντρικές προκλήσεις της συνεχιζόμενης έρευνας, η οποία έχει ανασταλεί δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή.