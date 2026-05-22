Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων - Σώθηκε ο οδηγός

Παρολίγον τραγωδία στην Εύβοια με αυτοκίνητο που έπεσε σε χαράδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online απόψε το βράδυ αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του στην περιοχή Άγιος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα σχεδόν 80 μέτρων.

Σώθηκε ως εκ θαύματος ο οδηγός τον οποίον βοήθησαν διερχόμενοι οδηγοί να απεγκλωβιστεί. Ο 50χρονος μάλιστα ούτε καν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

