Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και η Μπετίνα Άντερσον είναι επίσημα παντρεμένοι.

Το Page Six έφερε στη δημοσιότητα αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου τους, το οποίο κατατέθηκε την Πέμπτη στο Palm Beach της Φλόριντα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, την τελετή τέλεσε ο δικηγόρος ακινήτων της οικογένειας Τραμπ, Μπραντ Μακφέρσον.

Όπως είχε αναφέρει το Page Six, η Μπετίνα και ο Ντόναλντ αναμένεται να πραγματοποιήσουν μια κλειστή τελετή σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, κατά τη διάρκεια του τριημέρου της «Ημέρας Μνήμης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και η Μπετίνα Άντερσον / AP

Παραμένει άγνωστο αν ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη μικρή τελετή, καθώς δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι «δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή» λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, σημείωσε πως θα «προσπαθήσει να παρευρεθεί».

«Αν πάω, θα δεχθώ κριτική. Αν δεν πάω, πάλι θα δεχθώ κριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά εκείνη τη στιγμή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και η Μπετίνα Άντερσον σχεδίαζαν αρχικά να αναβάλουν τον γάμο τους μέχρι να ολοκληρωθεί ο πόλεμος.

«Γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένας πολυτελής γάμος στον Λευκό Οίκο την ώρα που άνθρωποι πεθαίνουν δεν θα είχε θετική απήχηση», ανέφερε τότε άτομο από το περιβάλλον τους. «Ειδικά μετά το επίσημο δείπνο προς τιμήν του βασιλιά Κάρολου — θα θεωρούνταν υπερβολικά μεγαλοπρεπές και επιδεικτικό».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. στήριξε απόλυτα τόσο το bridal shower όσο και το bachelorette party. Θέλει όλοι να γνωρίζουν πόσο πολύ την αγαπά και ότι σκοπεύουν να παντρευτούν. Ωστόσο, θέλουν να βεβαιωθούν πως η χρονική στιγμή θα είναι πολιτικά κατάλληλη πριν ορίσουν επίσημα ημερομηνία γάμου».

Η Μπετίνα Άντερσον γιόρτασε το bridal shower της τον Απρίλιο στην έπαυλη Mar-a-Lago, με θέμα «Enchanted Garden». Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» η Ιβάνκα Τραμπ μαζί με την κόρη της Arabella Kushner, καθώς και η Λάρα με την Τίφανι Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. έκανε πρόταση γάμου στην Μπετίνα Άντερσον στις 13 Δεκεμβρίου, έπειτα από μόλις έναν χρόνο σχέσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με τη Βανέσσα Τραμπ. Οι δυο τους απέκτησαν πέντε παιδιά, ενώ η Βανέσα διατηρεί πλέον σχέση με τον διάσημο γκόλφερ Τάιγκερ Γουντς.

