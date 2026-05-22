Αυστρία: Επιτρέπονται πλέον τα μακριά μαλλιά στους στρατιώτες - Πρέπει να είναι πιασμένα σε κότσο

Οι άνδρες στρατιώτες της Αυστρίας θα μπορούν πλέον να έχουν μακριά μαλλιά αλλά θα πρέπει να είναι πιασμένα σε κότσο και να μην ακουμπούν στην στολή τους, σύμφωνα με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας.

Η υπόθεση έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας μετά από μήνυση αξιωματικού ο οποίος αντιμετώπισε οικονομικές κυρώσεις επειδή αρνήθηκε να κόψει τα μαλλιά του. Το υπουργείο Άμυνας είχε δικαιολογήσει την κύρωση αυτή από την αναγκαιότητα μιας «ομοιόμορφης εμφάνισης και τήρησης της τάξης».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε αυτό το επιχείρημα, καθώς μονάχα οι άνδρες και όχι γυναίκες στρατιώτες έπρεπε να πειθαρχήσουν. Η απαγόρευση που επιβαλλόταν στους στρατιώτες να μην μακραίνουν τα μαλλιά τους, την ώρα που στις γυναίκες συναδέλφους τους επιτρεπόταν, κρίθηκε μεροληπτική.

Βάσει μιας εσωτερικής οδηγίας που υιοθέτησε το υπουργείο Άμυνας και την οποία αποκάλυψε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων APA, όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες στρατιώτε πρέπει απλά να χτενίζουν τα μαλλιά τους «με τρόπο που να μην περιορίζει το οπτικό πεδίο τους».

Τέλος λοιπόν στα αυστηρά κοντά και προσεγμένα κουρέματα, αν και τα τυχόν αξεσουάρ «πρέπει να παραμένουν διακριτικά, τόσο σε σχήμα όσο και σε χρώμα» και τα χαλαρά μαλλιά δεν πρέπει να αγγίζουν τη στολή.

Στην περίπτωση που τα μαλλιά είναι μακριά, «θα πρέπει να είναι πιασμένα και, αν το μήκος το επιτρέπει, να είναι χτενισμένα σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, δεμένα ή πλεγμένα», διευκρινίζει η οδηγία, η οποία εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε τον Απρίλιο.