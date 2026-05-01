Γλίτωσε από θαύμα: Έσπασαν τα φρένα, έπεσε από γκρεμό και βγήκε αλώβητος

Απίστευτη τύχη είχε ένας οδηγός μεταφορικής εταιρείας στη Νότια Αφρική, όταν δεν λειτούργησαν τα φρένα του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει από έναν γκρεμό, με την τρομακτική πτώση να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας.

Ο Courage Ncube, 34 ετών, κατέβαινε έναν απότομο δρόμο με το φορτωμένο όχημα και δύο συναδέρφου του στην καρότσα, όταν τα φρένα έσπασαν και το φορτηγάκι ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα προς μια στενή δεξιά στροφή 45 μοιρών.

Οι δύο συνεπιβάτες πρόλαβαν και πήδηξαν, ενώ ο Courage δεν είχε άλλη επιλογή από το να κρατηθεί από το τιμόνι και να ακολουθήσει μια διαδρομή τρόμου.

Το φορτηγάκι έπεσε με δύναμη πάνω σε έναν συμπαγή πέτρινο τοίχο με ταχύτητα 50 μίλια την ώρα, αφού επιτάχυνε εκτός ελέγχου για 30 μέτρα κατηφόρα, σπάζοντας δεκάδες τσιμεντένιους βράχους.

Το φορτηγό, που βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, έκανε τούμπα και αναποδογύρισε κάνοντας στροφή 180 μοιρών, πριν προσγειωθεί ξανά όρθιο πάνω στους τροχούς του.

Και το θαύμα ήρθε δευτερόλεπτα αργότερα.

Η πόρτα του οδηγού άνοιξε και ο οδηγός βγήκε έξω χωρίς ούτε μια γρατσουνιά. Μόνη του ανησυχία πώς θα εξηγήσει στον πελάτη του πού βρίσκονται τα πράγματά του.

Επίσης απίστευτα τυχερός ήταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που περνούσε από το σημείο της «προσγείωσης» του οχήματος, μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα νωρίτερα.