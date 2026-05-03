Γερμανία: Προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Αμβούργου

Μετά την αναγκαστική προσγείωση ενός μικρού αεροπλάνου, η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου έχει προσωρινά διακοπεί.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην Bild ότι ένα μικρό αεροπλάνο έχασε τον μπροστινό τροχό κατά την προσγείωση. Η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά το περιστατικό. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχουν τραυματισμοί.

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη ήταν ένα Socata TBM-700C, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τις Κάννες της Γαλλίας.