Γερμανία: Προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Αμβούργου
Μικρό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση
Μετά την αναγκαστική προσγείωση ενός μικρού αεροπλάνου, η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου έχει προσωρινά διακοπεί.
Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην Bild ότι ένα μικρό αεροπλάνο έχασε τον μπροστινό τροχό κατά την προσγείωση. Η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά το περιστατικό. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχουν τραυματισμοί.
Το αεροσκάφος που ενεπλάκη ήταν ένα Socata TBM-700C, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τις Κάννες της Γαλλίας.
