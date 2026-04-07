Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΑΙΘΑ – Microsoft για την εισαγωγή AI βοηθού στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Ισότιμη πρόσβαση στην εξατομικευμένη μάθηση: Οι μαθητές αποκτούν τον δικό τους δωρεάν, ασφαλή ψηφιακό βοηθό μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και η Microsoft υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την πρώτη οργανωμένη και συστηματική ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Το μνημόνιο προβλέπει, σε πρώτη φάση, την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο με τη δημιουργία δωρεάν ψηφιακού βοηθού για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά).

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα συμβάλλει με:

  • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού και τεχνικών προδιαγραφών.
  • Σύσταση ειδικής επιστημονικής και τεχνικής ομάδας που θα συνεργάζεται στενά με την αντίστοιχη της Microsoft.

Η Microsoft θα προσφέρει την τεχνογνωσία της για:

  • Διερεύνηση και πιθανή πιλοτική εφαρμογή λύσης ΤΝ που θα βοηθά τους μαθητές της Γ’ Λυκείου στην προετοιμασία για τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών των Πανελλαδικών.
  • Παροχή πρόσβασης στο διεθνές πρόγραμμα “AI for Educators”, με ελληνικούς υπότιτλους, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
  • Διαμοιρασμό διεθνών βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση τεχνολογιών που ενισχύουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
  • Σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με το Υπουργείο για την παρακολούθηση της υλοποίησης.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε πως «ενισχύουμε το Ψηφιακό Φροντιστήριο, σε συνεργασία με τη Microsoft, προσφέροντας στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου έναν δωρεάν, ασφαλή ψηφιακό βοηθό μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη για την προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που υποστηρίζει τη μελέτη των μαθητών και λειτουργεί συμπληρωματικά στο έργο του εκπαιδευτικού. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τις ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και να ενισχύσουμε την ισότιμη πρόσβαση στην εξατομικευμένη μάθηση, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή οικονομικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, ενισχύουμε τους εκπαιδευτικούς με νέα εργαλεία και δεξιότητες, ώστε να αξιοποιούν δημιουργικά τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην τάξη.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να μας φοβίζει· πρέπει να μας κινητοποιεί να σχεδιάσουμε το σχολείο του αύριο. Ένα σχολείο που συνδυάζει την τεχνολογία με τον ανθρώπινο ρόλο του εκπαιδευτικού, διευρύνει τις ευκαιρίες για κάθε παιδί και δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά καλλιεργεί υπεύθυνη, κριτική και δημιουργική σκέψη».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου, ανέφερε πως «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί –και πρέπει– να γίνει ένας ισχυρός, υπεύθυνος σύμμαχος της εκπαίδευσης.

Με αυτήν τη συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, κάνουμε σήμερα ένα πρώτο βήμα, εστιάζοντας αρχικά στο πώς η ΤΝ μπορεί να υποστηρίξει έμπρακτα κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως τόπου ή κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, προσφέροντας εξατομικευμένη εκπαιδευτική βοήθεια ως συμπλήρωμα της σχολικής μάθησης.

Στόχος μας είναι η τεχνολογία να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα: Να μειώνει ανισότητες, να ενισχύει τις δεξιότητες των νέων και να προετοιμάζει τη νέα γενιά για το μέλλον. Παράλληλα, εξετάζουμε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να σταθεί δίπλα και σε κάθε εκπαιδευτικό ως ένας ουσιαστικός συνεργάτης, ενισχύοντας τη διδασκαλία και δημιουργώντας νέες δυνατότητες μάθησης για όλους».

