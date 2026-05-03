Αλέξης Τσίπρας: Προφανώς και αρνήθηκα να συμμετάσχω σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015

Έδωσε στη δημοσιότητα το email με το οποίο αρνήθηκε την πρόσκληση

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015, επικαλούμενος έλλειψη αντικειμενικότητας.
  • Καταγγέλλει ότι οι δημοσιογράφοι του ντοκιμαντέρ είναι συγγραφείς βιβλίου που τον κατηγορεί ψευδώς για συναλλαγή με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
  • Επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία έχει χρησιμοποιηθεί πολιτικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς αποκατάσταση της αλήθειας από τους δημοσιογράφους.
  • Θεωρεί ότι το ντοκιμαντέρ θα συνεχίσει τη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση των γεγονότων του 2015, γεγονός που τον αποτρέπει από τη συμμετοχή του.
  • Υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι ανθεκτική και ότι η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τους νικητές ή κατ’ εντολήν τους.
Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή επιστολή ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε την πρόσκληση δημοσιογράφου του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, η οποία τον καλούσε να λάβει μέρος σε ντοκιμαντέρ για το 2015.

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε ότι «προφανώς αρνήθηκα» και έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή με την οποία γνωστοποίησε στο κανάλι τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να λάβει μέρος.

Στην επιστολή τονίζει ότι οι δύο δημοσιογράφοι που έχουν αναλάβει το ντοκιμαντέρ είναι και συγγραφείς του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα». «Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας. Στο οποίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας «αντάλλαξα» σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος, του Μακεδονικού, με τη μη περικοπή των συντάξεων», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Μάλιστα επιρρίπτει στις δύο δημοσιογράφους ότι έκαναν την παραπάνω διαστρέβλωση «με πλήρη συνείδηση». «Απόδειξη ότι έκτοτε, τόσο στη Βουλή όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας», τονίζει ο κ. Τσίπρας.

«Με την επιλογή σας αυτή, λοιπόν, δε μου δίνετε κανένα λόγο να εμπιστευτώ, ούτε στο ελάχιστο, ότι θα έχετε μια αντικειμενική προσέγγιση στα γεγονότα του 2015 και ότι σκοπός σας δεν θα είναι και σήμερα, να επιμείνετε στη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση γεγονότων που αποτελούν μέρος της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας, με την ελπίδα να διαψευστεί.

«Η ιστορία, ακόμη και όταν γράφεται από τους νικητές ή κάτ’ εντολήν τους, είναι πεισματάρα. Γιατί καμιά νίκη δεν είναι παντοτινή, σε αντίθεση με τη δύναμη της αλήθειας», αναφέρει εν είδει υστερόγραφου ο πρώην πρωθυπουργός.

