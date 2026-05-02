Λινού: Θετική στην προοπτική συνεργασίας με Τσίπρα - Τι είπε για τον μανιφέστο

Θετική στο ενδεχόμενο ένταξής της στο νέο, υπό διαμόρφωση, πολιτικό σχήμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα για το μανιφέστο που παρουσίασε χθες ο πρώην πρωθυπουργός, η κ. Λινού είπε:

«Δεν μπορώ να πω ότι το διάβασα λεπτομερώς. Έριξα μια ματιά στον χρόνο που είχα. Είναι ένα έργο μιας μεγάλης ομάδας, και είναι σημαντικό αυτό ότι δεν είναι μανιφέστο του Τσίπρα, αλλά μανιφέστο του ιδρύματος Τσίπρα».

Ερωτηθείσα αν σκοπεύει να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, η ανεξάρτητη βουλευτής απάντησε:

«Είναι πολύ δύσκολο να αναντηθεί. Είνια κάτι που όλους μας ταλαιπωρεί, και τους ανεξάρτητους και τους υπόλοιπους βουλευτές. Νομίζω ότι χρειάζεται σκέψη και παρακολούθηση των εξελίξεων».

Έσπευσε να προσθέσει πως με τον κ. Τσίπρα έχει συνεργαστεί και δήλωσε ότι αν της κάνει κάλεσμα ο πρώην πρωθυπουργός να ενταχθεί στο κόμμα του, το πιο πιθανό είναι να απαντήσει καταφατικά.

Ωστόσο, επισήμανε πως υπάρχει χρόνος για να λάβει την οριστική της απάντηση.

