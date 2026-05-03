Πώς «διαβάζουν» στον ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο Τσίπρα

Το μανιφέστο που εξέδωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα το απόγευμα της Παρασκευής αναπόφευκτα προκαλεί συζητήσεις στον ευρύτερο χώρο της κεντοαριστεράς, τον οποίο άλλωστε ευλπιστεί και να ενώσει, αλλά και εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Καθώς μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο αν ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τελικά τις πόρτες για τη συμπόρευση με οργανωμένους πολιτικούς σχηματισμούς, ή αν απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, η συζήτηση εντός του ΣΥΡΙΖΑ έχει «ανάψει», ενώ τρία είναι τα βασικά σενάρια πάνω στα οποία εξελίσσεται η πολιτική διαπάλη.

Το πρώτο είναι η ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να χάσει την αυτοτέλειά του. Η ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ως κόμματος σε μια «συμμαχία» υπό την ηγεσία Τσίπρα.

Το δεύτερο σενάριο είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ακόμη και αντιπαραθετικά με τον νέο φορέα Τσίπρα, με ορισμένα στελέχη του να αποχωρούν και να μπαίνουν στον νέο φορέα ατομικά.

Τρίτο σενάριο, το οποίο απεύχονται όλες οι πλευρές εντός ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή τη φάση δε φαίνεται να είναι πιθανό, είναι η διάλυση του κόμματος και η διάχυση των στελεχών στον νέο φορέα.

Καλπάκης: «Στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελλου το μπαλάκι»

Σαφής ως προς τις ευθύνες που ανακύπτουν για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημοσίευση του μανιφέστου Τσίπρα, ήταν ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος μιλώντας το Σάββατο στον τ/σ Mega, χαρακτήρισε το μανιφέστο «πολύ σημαντικό κείμενο» και σχολίασε ότι «καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση, από τη στιγμή που μιλάει για την συμπαράταξη και τη συνάντηση των τριών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου».

«Θεωρώ ότι τα κόμματα που διεκδικούν τη διακυβέρνηση και έχουν κυβερνήσει και τη χώρα, έτσι, είναι κόμματα πολυσυλλεκτικά. Κόμματα τα οποία έχουν ρεύματα ιδεών, τα οποία απευθύνονται σε ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Άρα θεωρώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση», τόνισε ο κ. Καλπάκης, επισημαίνοντας και πάλι τον κίνδυνο να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε η θέση του ότι πλέον, μετά το κάλεσμα Τσίπρα μέσω του μανιφέστου, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση των δύο δυνάμεων.

«Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε έναν χώρο. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεκριμένα έχει πει ότι θέλουμε έναν χώρο μεγάλο, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελλου».

Σε αντιδιαστολή, διαφορετική θέση εξέφρασε ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετώντας το «μπαλάκι» στο γήπεδο όσων φορέων δεν ανταποκρίνονται ρητά στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, φωτογραφίζοντας έτσι όχι μόνο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑΡ. Ο κ. Μπουλέκος σε συνέντευξή του στον τ/σ Action24 δήλωσε ότι το μανιφέστο Τσίπρα περιλαμβάνει παραδοχές που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από όσους κινούνται από τον χώρο της κεντροαριστεράς, μέχρι και τις παρυφές της άκρας αριστεράς. Όπως είπε, «πάνω σε αυτό εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση που είναι ομόφωνη και μιλάει για τις συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων. Πλέον η μπάλα δεν είναι μόνο στο δικό μας γήπεδο που κάνουμε το κάλεσμα, αλλά είναι στο σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα πρέπει να απαντήσουν και στο "γιατί"».

