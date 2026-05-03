Πώς «διαβάζουν» στον ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο Τσίπρα

Το μανιφέστο Τσίπρα άνοιξε τη συζήτηση στον χώρο της κεντροαριστεράς

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πώς «διαβάζουν» στον ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μανιφέστο που εξέδωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα το απόγευμα της Παρασκευής αναπόφευκτα προκαλεί συζητήσεις στον ευρύτερο χώρο της κεντοαριστεράς, τον οποίο άλλωστε ευλπιστεί και να ενώσει, αλλά και εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Καθώς μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο αν ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τελικά τις πόρτες για τη συμπόρευση με οργανωμένους πολιτικούς σχηματισμούς, ή αν απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, η συζήτηση εντός του ΣΥΡΙΖΑ έχει «ανάψει», ενώ τρία είναι τα βασικά σενάρια πάνω στα οποία εξελίσσεται η πολιτική διαπάλη.

Το πρώτο είναι η ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να χάσει την αυτοτέλειά του. Η ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ως κόμματος σε μια «συμμαχία» υπό την ηγεσία Τσίπρα.

Το δεύτερο σενάριο είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ακόμη και αντιπαραθετικά με τον νέο φορέα Τσίπρα, με ορισμένα στελέχη του να αποχωρούν και να μπαίνουν στον νέο φορέα ατομικά.

Τρίτο σενάριο, το οποίο απεύχονται όλες οι πλευρές εντός ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή τη φάση δε φαίνεται να είναι πιθανό, είναι η διάλυση του κόμματος και η διάχυση των στελεχών στον νέο φορέα.

Καλπάκης: «Στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελλου το μπαλάκι»

Σαφής ως προς τις ευθύνες που ανακύπτουν για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημοσίευση του μανιφέστου Τσίπρα, ήταν ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος μιλώντας το Σάββατο στον τ/σ Mega, χαρακτήρισε το μανιφέστο «πολύ σημαντικό κείμενο» και σχολίασε ότι «καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση, από τη στιγμή που μιλάει για την συμπαράταξη και τη συνάντηση των τριών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου».

«Θεωρώ ότι τα κόμματα που διεκδικούν τη διακυβέρνηση και έχουν κυβερνήσει και τη χώρα, έτσι, είναι κόμματα πολυσυλλεκτικά. Κόμματα τα οποία έχουν ρεύματα ιδεών, τα οποία απευθύνονται σε ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Άρα θεωρώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση», τόνισε ο κ. Καλπάκης, επισημαίνοντας και πάλι τον κίνδυνο να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε η θέση του ότι πλέον, μετά το κάλεσμα Τσίπρα μέσω του μανιφέστου, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση των δύο δυνάμεων.

«Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε έναν χώρο. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεκριμένα έχει πει ότι θέλουμε έναν χώρο μεγάλο, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελλου».

Σε αντιδιαστολή, διαφορετική θέση εξέφρασε ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετώντας το «μπαλάκι» στο γήπεδο όσων φορέων δεν ανταποκρίνονται ρητά στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, φωτογραφίζοντας έτσι όχι μόνο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑΡ. Ο κ. Μπουλέκος σε συνέντευξή του στον τ/σ Action24 δήλωσε ότι το μανιφέστο Τσίπρα περιλαμβάνει παραδοχές που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από όσους κινούνται από τον χώρο της κεντροαριστεράς, μέχρι και τις παρυφές της άκρας αριστεράς. Όπως είπε, «πάνω σε αυτό εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση που είναι ομόφωνη και μιλάει για τις συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων. Πλέον η μπάλα δεν είναι μόνο στο δικό μας γήπεδο που κάνουμε το κάλεσμα, αλλά είναι στο σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα πρέπει να απαντήσουν και στο "γιατί"».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:09LIFESTYLE

«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα - Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο γηραιότερος πιγκουίνος στον κόσμο γιόρτασε τα 38α γενέθλια του με τούρτα από ψάρια - Δείτε φωτογραφίες

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD κυριαρχεί στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης το 2026

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: Επτά νεκροί και 527 τραυματίες σε 461 τροχαία τον Απρίλιο στην Αττική σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

08:45LIFESTYLE

«Λιώνει» η Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ: Το τρυφερό αφιέρωμα για τα γενέθλιά του - «Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας»»

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Διπλό» τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ, διατήρησης ελπίδας ο Ολυμπιακός

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέα σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα - Πότε «επιστρέφει» η άνοιξη

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς «διαβάζουν» στον ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο Τσίπρα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψηφιακό προφίλ» για κάθε δικαιούχο: Τέλος στο χάος των επιδομάτων με το νέο Εθνικό Μητρώο

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρό σκηνικό τέλος» - Η πρόγνωση Καλιάνου για 30άρια από εβδομάδα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Κούβας Ντίας-Κανέλ καταγγέλλει το «επικίνδυνο επίπεδο» των απειλών του Τραμπ

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Δάφνη: Εξαφάνιση 11χρονου από δομή φιλοξενίας

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Τελευταίες ώρες για τις αιτήσεις – Έως 10 Μαΐου οι πάροχοι

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης καταγγέλλει τον Ανδρουλάκη για «διπλό παιχνίδι» στις Ανεξάρτητες Αρχές

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αίγινα λένε ακόμα το νερό… νεράκι: Οι βλάβες, οι ευθύνες της Πολιτείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα εξετάσω την πρόταση του Ιράν - Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα - Πότε «επιστρέφει» η άνοιξη

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαΐου: Κυριακή του Παραλύτου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αίγινα λένε ακόμα το νερό… νεράκι: Οι βλάβες, οι ευθύνες της Πολιτείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέα σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τι οδήγησε τα 5χρονα στον βιασμό του συνομήλικου τους - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb.gr

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ