Συναγερμός στην Δάφνη: Εξαφάνιση 11χρονου από δομή φιλοξενίας
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις αρχές το απόγευμα της Κυριακής (2/5) για την εξαφάνιση 11χρονου από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Δάφνης.
Στις 02/05/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων, στην περιοχή της Δάφνης, ο Σαϊέντ (ον.) Αζούζ (επ.), 11 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσαπροχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να
συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Σαϊέντ (ον.) Αζούζ (επ.), έχει
ύψος 1,45 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που
εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη βερμούδα και μπλε κοντομάνικη μπλούζα.
