Εορτολόγιο 3 Μαΐου: Κυριακή του Παραλύτου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα *

Ροδόπη, Ροδώπη

Βηθεσδά

Κυριακή του Παραλύτου

Η Κυριακή του Παραλύτου φέρνει στο επίκεντρο τη συγκλονιστική ευαγγελική περικοπή της θεραπείας του παραλυτικού στη Βηθεσδά, στα Ιεροσόλυμα. Ο άνθρωπος αυτός παρέμενε παράλυτος για 38 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τη στιγμή που ο Χριστός τον πλησίασε και τον θεράπευσε. Το μήνυμα είναι σαφές: η ελπίδα δεν χάνεται, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν αμετάβλητα. Ο Χριστός δεν παρουσιάζεται απλώς ως θεραπευτής του σώματος, αλλά ως ιατρός της ψυχής και της ζωής.

Αγία Μαύρα και Άγιος Τιμόθεος

Ξεχωριστή θέση στο σημερινό Εορτολόγιο έχουν οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα, ένα νεαρό ζευγάρι που μαρτύρησε για την πίστη του λίγο μετά τον γάμο του.

Ο Τιμόθεος υπηρετούσε την Εκκλησία ως αναγνώστης και κήρυκας του Ευαγγελίου στην Παναπέα της Αιγύπτου. Όταν οι ειδωλολάτρες τον κατήγγειλαν στον έπαρχο Αρριανό, εκείνος τον πίεσε να παραδώσει τα ιερά βιβλία για να καούν. Ο Τιμόθεος αρνήθηκε με θάρρος, θεωρώντας τα πνευματικά όπλα της πίστης του.

Στη συνέχεια, η Αγία Μαύρα στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της και ομολόγησε και εκείνη την πίστη της στον Χριστό. Παρά τα σκληρά βασανιστήρια, οι δύο Άγιοι δεν λύγισαν. Τελικά σταυρώθηκαν και παρέδωσαν την ψυχή τους στον Θεό, αποτελώντας μέχρι σήμερα παράδειγμα αφοσίωσης, πίστης και αντοχής.

Η Αγία Μαύρα τιμάται ιδιαίτερα στη Λευκάδα, όπου θεωρείται πολιούχος. Το όνομά της συνδέθηκε ιστορικά με το νησί, ενώ κάθε χρόνο πλήθος πιστών προσέρχεται για να τιμήσει τη μνήμη της.