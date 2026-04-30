«Υπογράφει» σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης

Στις 17:30 το απόγευμα αναμένεται να επισημοποιηθεί το πολιτικό «φλερτ» που είχε ξεκινήσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Νίκο Φαραντούρη, ο οποίος είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγους μήνες.

Όπως ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη, σήμερα στις 17:30 ο Νίκος Φαραντούρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, όπου και θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση.

Κατά το προηγούμενο διάστημα ο κ. Φαραντούρης είχε λάβει μέρος σε εκδηλώσεις μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ για θέματα όπως το τραπεζικό σύστημα, ενώ είχε παρακολουθήσει και πολύ στενά όλες τις εργασίες του πρόσφατου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έτσι το στίγμα των προθέσεων και των δύο πλευρών.

Ο κ. Φαραντούρης μιλώντας σήμερα στον ρ/σ Παραπολιτικά δήλωσε ότι «ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή». «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Ο κ. Φαραντούρης είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε εκφραστεί θετικά για την κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης, κάτι που τελικά δεν τελεσφόρησε