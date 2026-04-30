Στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Υιοθετώ το μήνυμα Ανδρουλάκη, ενώνω κι εγώ τη φωνή μου»

Ο Φαραντούρης είπε ότι «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη»

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο Νικόλας Φαραντούρης προανήγγειλε την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο ευρωβουλευτής είχε έρθει σε ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ και διεγράφη από το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Φαραντούρης, επιβεβαίωσε τις φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται πολύ κοντά στο ΠΑΣΟΚ κι όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή».

Σε επισήμανση των δημοσιογράφων, επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αφού όπως ανέφερε: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

Συνέχισε επεξηγώντας ότι: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Επιπλέον, τόνισε ότι: «Υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μια προεκλογική περίοδο». Ξεκαθάρισε ότι: «Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές», αφού όπως είπε: «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Δεν θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:44WHAT THE FACT

Νέο συλλεκτικό κέρμα των 2 ευρώ στην αγορά αφιερωμένο στο Μεσολόγγι

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Εντοπίστηκε σώα η 31χρονη travel influencer από την Σκωτία - Είχε εξαφανιστεί από τις 25 Απριλίου

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο το διαμάντι Koχινούρ - Η ιστορία του «καταραμένου» πολύτιμου λίθου

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες κάνουν ρεσάλτο σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR: Οι συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη για την πώληση τουλάχιστον 1,5 δισ. bcm αμερικάνικου LNG

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τρεις λέβητες φυσικού αερίου από κοινόχρηστο χώρο οικοδομής στο Ωραιόκαστρο

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική μείωση του χιονιού στα ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία θεμέλια Τσίπρα για κράτος στην υπηρεσία της κοινωνίας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα απαγορεύει την πώληση drones στο Πεκίνο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καβάφης «επέστρεψε» στο κέντρο της Αθήνας - Φωτογραφίες από το γλύπτο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

09:57WHAT THE FACT

Σκοτεινή ύλη: Ο καταλύτης για τις πρώτες υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Υιοθετώ το μήνυμα Ανδρουλάκη, ενώνω κι εγώ τη φωνή μου»

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο αόρατος γιος και ο φυλακισμένος μεγιστάνας: Το σίριαλ διαδοχής στην αυτοκρατορία της Samsung

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από τσίμπημα μέλισσας

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Σοκαριστικό ατύχημα με ναυτικό - Έπεσε από ύψος 7 μέτρων

09:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξετάζουν να στείλουν στον πόλεμο τον υπερηχητικό πύραυλο «Dark Eagle»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο αόρατος γιος και ο φυλακισμένος μεγιστάνας: Το σίριαλ διαδοχής στην αυτοκρατορία της Samsung

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 22χρονη για το πάρκινγκ

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Σοκαριστικό ατύχημα με ναυτικό - Έπεσε από ύψος 7 μέτρων

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ