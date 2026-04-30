Στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Υιοθετώ το μήνυμα Ανδρουλάκη, ενώνω κι εγώ τη φωνή μου»

Ο Νικόλας Φαραντούρης προανήγγειλε την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο ευρωβουλευτής είχε έρθει σε ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ και διεγράφη από το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Φαραντούρης, επιβεβαίωσε τις φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται πολύ κοντά στο ΠΑΣΟΚ κι όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή».

Σε επισήμανση των δημοσιογράφων, επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αφού όπως ανέφερε: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

Συνέχισε επεξηγώντας ότι: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Επιπλέον, τόνισε ότι: «Υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μια προεκλογική περίοδο». Ξεκαθάρισε ότι: «Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές», αφού όπως είπε: «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Δεν θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις».