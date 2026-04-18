ΠΑΣΟΚ με Φαραντούρη; Προανήγγειλε την ένταξή του ο Κεφαλλονίτης ευρωβουλευτής

Ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης προανήγγειλε εμμέσως πλην σαφώς τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο είχε διαφανεί άλλωστε και από προηγούμενες πολιτικές κινήσεις.

Ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διεγράφη πριν λίγους μήνες όταν θεωρήθηκε ότι «φλέρταρε» με το κόμμα Καρυστιανού, το τελευταίο διάστημα έχει λάβει μέρος σε εκδηλώσεις μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, ενώ παραβρέθηκε με την ιδιότητα του παρατηρητή και στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που έγινε στα τέλη Μαΐου. Μάλιστα η παρουσία του και τις τρεις ημέρες του Συνεδρίου συζητήθηκε έντονα, ενώ πολλά ήταν τα στελέχη που μεταξύ αστείου και σοβαρού τον «καλωσόριζαν» στις τάξεις τους.

Η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζεται να ανακοινώσει σύντομα και νέο «κύμα» προσώπων που μετέχουν στη διεύρυνση, με το όνομα του Νικόλα Φαραντούρη να φαίνεται πως θα περιλαμβάνεται.

Ωστόσο, σε χθεσινή του συνέντευξη στον τ/σ Ναυτεμπορική και τον δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγγώνη, ο κ. Φαραντούρης προχώρησε και σε πολύ πιο σαφείς αναφορές, «καίγοντας και τις γέφυρες» με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και κάθε ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φαραντούρης είπε ευθέως ότι βρίσκεται «σε τροχιά σύγκλισης με το ΠΑΣΟΚ», ενώ ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο πόλος συσπείρωσης και ο φορέας της πολιτικής αλλαγής». Παραδέχτηκε μάλιστα ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με στελέχη του κόμματος, αλλά και με τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ξεκαθάρισε όμως ότι οι συζητήσεις κινούνται σε επίπεδο αξιολόγησης των πολιτικών συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Μάλιστα, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και τη διαγραφή του, έκανε λόγο για «ψυχολογική» απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ενώ εκτίμησε ότι η διαγραφή του ζημίωσε περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τον ίδιο.

Πληροφορίες και για Ευάγγελο Αποστολάκη

Στην επικείμενη διεύρυνση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ όπου αναμένεται να ανακοινωθεί ο κ. Φαραντούρης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες ηχηρές εκπλήξεις, όπως αυτή του ναυάρχου ε.α. Ευάγγελου Αποστολάκη.

Ο κ. Αποστολάκης αρχικά ακούστηκε για το κόμμα Τσίπρα, ωστόσο γρήγορα ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπήρχε η πρόθεση να τον εντάξει στις γραμμές του ο πρώην πρωθυπουργός. Μάλιστα, ο κ. Αποστολάκης φαίνεται ότι θα κληθεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιό του στα Χανιά.

