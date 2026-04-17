Συνεχίζει να ζητά αποπομπή Λαζαρίδη το ΠΑΣΟΚ, παρά τη συγγνώμη του υφυπουργού

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένο να αφήσει «να περάσει» το θέμα Λαζαρίδη και με νεότερη ανακοίνωσή του σήμερα επανέρχεται και ζητά ξανά την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, παρά τη χθεσινή του δήλωση στην οποία ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε ότι ενδεχομένως έλαβε χρήματα που δεν του αναλογούσαν από το δημόσιο.

«Ο κ. Λαζαρίδης που έως προχθές παρίστανε τον προσβεβλημένο και επιτίθετο σε όποιον έθετε ερωτήματα, χθες αποδέχθηκε πλήρως τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και μάλιστα ζήτησε να του καταλογισθούν εντόκως τα ποσά που έλαβε αχρεωστήτως. Ζήτησε δηλαδή ό,τι ακριβώς καλούσαμε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση μας την Τέταρτη. Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», αναφέρει αρχικά το ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με παράλληλη αναγνώριση ζημίας του δημοσίου που σημειωτέον αν δεν είχε περάσει η πενταετής παραγραφή θα είχε και ποινική διάσταση, χωρίς να συνοδεύεται από παραίτηση, είναι λόγια του αέρα».

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο. Μην προκαλείτε άλλο τους πολίτες με την αλαζονεία, την αναξιοκρατία και τον πελατειασμό της κυβέρνησης σας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

