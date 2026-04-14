ΠΑΣΟΚ: Προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη ο Λαζαρίδης

«Πέρασαν έξι ώρες από τη συνέντευξη-ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο Πρωθυπουργός τον κρατά στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης». Με αυτή τη φράση το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι δεν έχει τη διάθεση να «αφήσει» το θέμα του Μακαρίου Λαζαρίδη, ιδιαίτερα μετά τη συνέντευξή του όπου παρουσίασε τη βεβαίωση σπουδών του στο Κολλέγιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας Υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού «φαινόταν» …κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου Πανεπιστημίου», τονίζει το ΠΑΣΟΚ στη νεότερη ανακοίνωση του.

Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, «στην Ελλάδα του κ.Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται. Οι μάσκες έπεσαν . Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».



«Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών ευθέως και τον πρωθυπουργό.

