Χατζηδάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Παρεμβάσεις για ελλείμματα, μονιμότητα, Δικαιοσύνη

Snapshot Η κυβέρνηση προτείνει να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα δημοσιονομικός κανόνας που απαγορεύει την αύξηση ελλείμματος και χρέους για να προστατευτούν οι επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης εξετάζεται η αλλαγή στη μονιμότητα και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Προβλέπεται η αναθεώρηση του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με μελέτη ευρωπαϊκών πρακτικών.

Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει επίσημη πρόταση μετά από διάλογο με τους βουλευτές, με στόχο θεσμικές τομές που θα ενισχύσουν το κράτος και το πολιτικό σύστημα.

Η προσπάθεια για αναθεώρηση θεωρείται εθνική υπόθεση που ξεπερνά κομματικές διαφορές και στοχεύει στη μελλοντική ισχύ της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης στάθηκε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηδάκης, αναφέρθηκε σε τρεις παρεμβάσεις που κατά την άποψη της κυβέρνησης θα πρέπει να προχωρήσουν στα πλαίσια της αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για θέματα μείζονος σημασίας:

Δημοσιονομικός κανόνας : «Να βάλουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση όλων των κυβερνήσεων να μην αυξάνεται το έλλειμμα και το χρέος και να περνάει το κόστος στις επόμενες γενιές. Προκειμένου να ορθοποδήσει η χώρα και να μην έχουμε τον κίνδυνο του Σίσυφου. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, που είχε εργαστεί για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση της χώρας στην περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, θα πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Μονιμότητα και αξιολόγηση στο Δημόσιο . «Θέλουμε, η δεν θέλουμε να προχωρήσουμε μία τέτοια τομή;», διερωτήθηκε.

. «Θέλουμε, η δεν θέλουμε να προχωρήσουμε μία τέτοια τομή;», διερωτήθηκε. Επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Ζήτησε να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για την επιλογή αυτή, με βάση το τι γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Θα κατατεθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχοντας προηγηθεί φυσικά διάλογος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ήδη, σήμερα που μιλάμε, 50 βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις ύστερα από πρόσκληση του πρωθυπουργού», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Έχουμε μπροστά μας αυτή την σοβαρή υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες πολίτες και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε υπεύθυνα, σοβαρά και θεσμικά. Και βλέποντας το Σύνταγμα ως ένα εργαλείο για να γίνουν όλες οι τομές που θα κάνουν ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, ένα πολιτικό σύστημα πιο αξιόπιστο και θα δημιουργήσουν τις βάσεις για μια Ελλάδα πιο ισχυρή στο μέλλον», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης».

Εξέφρασε δε την ελπίδα, «πέρα από τις καταγγελίες και τις εισαγγελικές τοποθετήσεις κάποιων, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πάνω από όλα είμαστε Έλληνες και οφείλουμε να βρούμε κάποιους κοινούς τόπους. Διότι εδώ η προσπάθεια δεν είναι για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κυρίως για την πατρίδα μας»

Διαβάστε επίσης