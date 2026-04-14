ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει σαφώς το χαρακτήρα της Μουσουλμανικής Μειονότητας

Νέα αυστηρή απάντηση στην Άγκυρα δίνει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε αυστηρό τόνο και συνεχίζει:

«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας».

«Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

Η ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε σε προκλητική ανάρτηση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας στο Χ, για την 99η επέτειο της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης: «Χρόνια πολλά στην Τουρκική Ένωση Ξάνθης για την 99η επέτειο! Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ένωση, την παλαιότερη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, στον δίκαιο αγώνα της να χρησιμοποιήσει το δικό της όνομα και στις αποφασιστικές της προσπάθειες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

