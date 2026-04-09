ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Τι απαντά το υπουργείο Εξωτερικών στην προκλητική ανακοίνωση της Άγκυρας για τη μειονότητα και τους μουφτήδες

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Οι σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας, έξω από το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, στην Αθήνα

  • Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τονίζει ότι η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική και όχι εθνοτική, όπως ορίζει η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923.
  • Η εκλογή μουφτήδων δεν προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, και η Ελλάδα εφαρμόζει νόμο που θεσπίζει επιτροπή από μέλη της μειονότητας για την επιλογή τους.
  • Η Ελλάδα διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία και τα δικαιώματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές ισονομίας και ισοπολιτείας.
  • Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για μη αναγνώριση των, όπως υποστηρίζει, εκλεγμένων μουφτήδων της «τουρκικής μειονότητας» και καταγγέλλει τη διαδικασία διορισμού μουφτήδων χωρίς διαβούλευση.
  • Η Άγκυρα προσπαθεί να διεθνοποιήσει το ζήτημα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει ως προς τη μη αναγνώριση θρησκευτικών ηγετών από την Ελλάδα.
Αυστηρή απάντηση στην προκλητική ανακοίνωση της Άγκυρας για τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αλλά και για την εκλογή μουφτήδω, δίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ σημειώνει πως «η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα» και συνεχίζει λέγοντας πως «η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος».

Σε αυτό το πλαίσιο, και απαντώντας στις αναφορές του τουρκικού ΥΠΕΞ για την εκλογή μουφτήδων, η Αθήνα, διαμηνύει πως «στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες».

«Η Ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι», τονίζει το ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές».

Η προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας

Αξίζει να σημειωθεί πως σε χθεσινοβραδινή του ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος, κατηγορούσε την Αθήνα ότι συνεχίζει να μην αναγνωρίζει τους μουφτήδες που, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, έχουν εκλεγεί από την «τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης».

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα παραβλέπει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της μειονότητας, τα οποία, , διασφαλίζονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης».

Η Άγκυρα στρέφει τα βέλη της ειδικά κατά της διαδικασίας ορισμού «διορισμένων μουφτήδων», κάνοντας λόγο για επιλογές που επιβάλλονται χωρίς διαβούλευση με τους εκπροσώπους και τους θεσμούς της μειονότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η διαδικασία που εφαρμόστηκε το προηγούμενο διάστημα στο Διδυμότειχο επιχειρείται τώρα να επεκταθεί και στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης». Η Άγκυρα κάνει λόγο για μια διαδικασία που παρουσιάζεται ως "εκλογική", αλλά στην πραγματικότητα, όπως ισχυρίζεται, οδηγεί στον διορισμό μουφτήδων.

Η Τουρκία δηλώνει ότι «δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτές τις πρακτικές και επιχειρεί να διεθνοποιήσει το θέμα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να δώσει προσοχή στο γεγονός ότι», όπως υποστηρίζει, «η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημα αναγνωρισμένης μειονότητας στο έδαφός της».

Διαβάστε επίσης

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Η κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων για το Πάσχα φέρνει καθυστερήσεις στους δρόμους

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σκότωσε τον ανηψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου - Ποιος ήταν ο Αλί Γιουσούφ Χάρσι

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

14:30ΥΓΕΙΑ

Συστηματικές θεραπείες: Σύγχρονη ογκολογική θεραπευτική

14:25LIFESTYLE

Beef μεταξύ Νεφέλης Μεγκ και Ιωάννας Τούνη - «Ντροπή σου», «Είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου;»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς άφησαν τα 6 παιδιά τους να λιμοκτονήσουν - Έτρωγαν μούχλα, ζωύφια και σκυλοτροφή για να επιβιώσουν

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση του βρέφους

14:07ΠΟΛΤΟΣ

Πόλεμος και ειρήνη

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Να πάει σε καμιά εκκλησία μήπως τον φωτίσει ο Θεός

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης – Η συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνείες

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αποκάλυψε μυστική επιχείρηση ρωσικών υποβρυχίων στον Ατλαντικό - «Πούτιν σε βλέπουμε, αν διαπιστώσουμε ζημιά σε καλώδια και αγωγούς θα υπάρξουν συνέπειες»

14:01ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε gatekeeping- Ευκολότερη η πρόσβαση σε γιατρούς ειδικοτήτων

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Ταξίδι με αυτοκίνητο το Πάσχα: Πώς θα αποτρέψετε τη ναυτία και θα νιώσετε γρήγορα καλύτερα

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: ΠΑΣΟΚ και υπόλοιπη αντιπολίτευση είπαν όχι στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό

13:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η επιβεβαίωση που χρειάζεται να κάνετε για να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία της αίτησης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διασώθηκε ανθρακωρύχος που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένη σήραγγα έπειτα από 14 ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική κρίση: Σε κίνδυνο εξαφάνισης οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι - Πνίγονται μαζικά οι νεοσσοί

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Από 9 ευρώ το κιλό η τιμή του αρνιού - Αυξημένη η κίνηση στη Βαρβάκειο ενόψει Πάσχα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

13:18WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση του βρέφους

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Από 9 ευρώ το κιλό η τιμή του αρνιού - Αυξημένη η κίνηση στη Βαρβάκειο ενόψει Πάσχα

12:28LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς άφησαν τα 6 παιδιά τους να λιμοκτονήσουν - Έτρωγαν μούχλα, ζωύφια και σκυλοτροφή για να επιβιώσουν

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

12:12LIFESTYLE

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης – Η συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνείες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

14:25LIFESTYLE

Beef μεταξύ Νεφέλης Μεγκ και Ιωάννας Τούνη - «Ντροπή σου», «Είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου;»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ