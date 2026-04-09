ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Οι σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας, έξω από το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, στην Αθήνα

Snapshot Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τονίζει ότι η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική και όχι εθνοτική, όπως ορίζει η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923.

Η εκλογή μουφτήδων δεν προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, και η Ελλάδα εφαρμόζει νόμο που θεσπίζει επιτροπή από μέλη της μειονότητας για την επιλογή τους.

Η Ελλάδα διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία και τα δικαιώματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές ισονομίας και ισοπολιτείας.

Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για μη αναγνώριση των, όπως υποστηρίζει, εκλεγμένων μουφτήδων της «τουρκικής μειονότητας» και καταγγέλλει τη διαδικασία διορισμού μουφτήδων χωρίς διαβούλευση.

Η Άγκυρα προσπαθεί να διεθνοποιήσει το ζήτημα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει ως προς τη μη αναγνώριση θρησκευτικών ηγετών από την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Αυστηρή απάντηση στην προκλητική ανακοίνωση της Άγκυρας για τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αλλά και για την εκλογή μουφτήδω, δίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ σημειώνει πως «η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα» και συνεχίζει λέγοντας πως «η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος».

Σε αυτό το πλαίσιο, και απαντώντας στις αναφορές του τουρκικού ΥΠΕΞ για την εκλογή μουφτήδων, η Αθήνα, διαμηνύει πως «στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες».

«Η Ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι», τονίζει το ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές».

Η προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας

Αξίζει να σημειωθεί πως σε χθεσινοβραδινή του ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος, κατηγορούσε την Αθήνα ότι συνεχίζει να μην αναγνωρίζει τους μουφτήδες που, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, έχουν εκλεγεί από την «τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης».

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα παραβλέπει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της μειονότητας, τα οποία, , διασφαλίζονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης».

Η Άγκυρα στρέφει τα βέλη της ειδικά κατά της διαδικασίας ορισμού «διορισμένων μουφτήδων», κάνοντας λόγο για επιλογές που επιβάλλονται χωρίς διαβούλευση με τους εκπροσώπους και τους θεσμούς της μειονότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η διαδικασία που εφαρμόστηκε το προηγούμενο διάστημα στο Διδυμότειχο επιχειρείται τώρα να επεκταθεί και στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης». Η Άγκυρα κάνει λόγο για μια διαδικασία που παρουσιάζεται ως "εκλογική", αλλά στην πραγματικότητα, όπως ισχυρίζεται, οδηγεί στον διορισμό μουφτήδων.

Η Τουρκία δηλώνει ότι «δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτές τις πρακτικές και επιχειρεί να διεθνοποιήσει το θέμα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να δώσει προσοχή στο γεγονός ότι», όπως υποστηρίζει, «η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημα αναγνωρισμένης μειονότητας στο έδαφός της».

