Άγιο Φως 2026: Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα μεταφοράς, λέει το ΥΠΕΞ

Snapshot Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός το Πάσχα 2026.

Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, χωρίς να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για την ομαλή άφιξη του Αγίου Φωτός.

Η μεταφορά μπορεί να γίνει με παραδοσιακό ή εναλλακτικό τρόπο, ακόμα και με ολιγομελή αποστολή, για να διασφαλιστεί η τελετή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι ο στόχος είναι η επιτυχημένη εορταστική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Στενά παρακολουθεί τις εξελίξεις το υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στη χώρα μας ενόψει του Πάσχα 2026.

Η Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σημείωσε πως «οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας». «Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς», πρόσθεσε. «Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός», είπε.

Τι είχε πει ο Μαρινάκης για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

Σημειώνεται πως το Σάββατο, για το ζήτημα είχε τοποθετηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFM.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις συνθήκες που επικρατούν, θα πράξει ό,τι απαιτείται για την έλευση του Αγίου Φωτός έστω και με τον τρόπο που μου περιγράψατε, δηλαδή, με την παρουσία λίγων ατόμων και ο στόχος είναι – και θεωρώ ότι θα επιτευχθεί – να εξασφαλιστεί κάτι το οποίο είναι ιερό για όλους τους χριστιανούς για τις άγιες ημέρες αυτές», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Οπότε δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να επικρατήσει αβεβαιότητα στους πολίτες και στους πιστούς. Είναι από πάνω το Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει διαρκής επικοινωνία και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δηλαδή, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε με λιγότερα άτομα, με μία πολύ ολιγομελή αποστολή για λόγους ασφαλείας, θα φτάσει στην ώρα του ούτως ώστε να συνεχιστούν οι εορτασμοί και οι άγιες αυτές ημέρες να εορταστούν όπως ακριβώς πρέπει στον χριστιανισμό».

